Ação da Smart Fit sobe mais de 6% após balanço do 4º tri

As ações da Smart Fit (SMFT3) iniciaram o pregão desta quarta-feira, 11, entre as maiores altas do Ibovespa após a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2025 da companhia, publicado antes da abertura do mercado.

Por volta das 10h47, os papéis da rede de academias subiam 6,72%, cotados a R$ 20, registrando a maior valorização do índice no pregão. No mesmo horário, o principal índice acionário da B3 avançava 0,76%, aos 184.836 pontos. Pouco depois a alta recuou para 3%, mas ainda assim a Smart Fit se mantinha no ranking das cinco maiores valorizações do dia.

O movimento ocorre após a empresa reportar resultados acima do registrado no ano anterior. No quarto trimestre de 2025, a rede de academias apresentou lucro líquido recorrente de R$ 235 milhões, alta de 19% em relação ao mesmo período de 2024.

No acumulado de 2025, o lucro líquido recorrente da companhia somou R$ 741 milhões, crescimento de 28% frente ao resultado de 2024.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) também mostrou avanço sobre o ano passado, ao somar R$ 610 milhões no quarto trimestre, alta de 25% ante o mesmo período de 2024. Já o Ebitda anual somou R$ 2,292 bilhões, 30% acima do ano retrassado.

Smart Fit abre 341 academias

A receita líquida da Smartfit cresceu 26% no quarto trimestre ante o mesmo período do ano anterior, para R$ 1,948 bilhão. O tíquete médio apresentou incremento de 12% frente ao mesmo período do ano anterior, com crescimento em todas as regiões de atuação.

Em 2025, a receita também teve alta, de 30% sobre 2024, atingindo R$ 7,242 bilhões. Segundo a empresa, a melhora reflete principalmente o crescimento de 88% na receita das Outras unidades de negócio, combinado com a expansão da base média de alunos em academias próprias e o incremento do tíquete médio.

A Smart Fit encerrou 2025 com 2.084 academias em operação, alta de 341 unidades em relação às 1.743 registradas no fim de 2024.

De acordo com Ian Lopes, economista da Valor Investimentos, o mercado reagiu positivamente ao balanço da Smart Fit porque os resultados indicam uma operação eficiente e em expansão consistente.

"O mercado está premiando bem a ação agora. O resultado divulgado foi visto como excelente para a empresa, que tem mostrado uma expansão sólida, com alavancagem saudável, geração de caixa e lucro recorrente alto. É o que o mercado gosta de ver diante de notícias de empresas quebrando ou em recuperação judicial, afirmou Lopes.

Durante o ano passado, a rede também adquiriu a Brasfit Academia de Ginástica, a N2B Nutrição Empresarial e a S2RJ Academia, operações que geraram ágio contábil associado à expectativa de rentabilidade futura dos negócios incorporados.