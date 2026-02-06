Tecnologia

Grupo Smart Fit aposta em app único para expandir rede de estúdios

A plataforma une as múltiplas experiências de bem‑estar e treinos coletivos em um único sistema

Carolina Corona: CEO da nova vertical BEON Studios (Unlock Films/Divulgação)

Júlia Storch
Repórter de Casual

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 12h00.

Para além das academias da Bio Ritmo e da Smart Fit, o Grupo Smart Fit também contempla a vertical de estúdios como Aera Pilates, Vidya Studio, Tonus Gym, Velocity, Kore, Jab House e Race Bootcamp. Hoje, 6, o grupo anuncia o lançamento do BEON Studios, um ecossistema virtual que integra todos os estúdios em uma plataforma.

A BEON será implementada em abril e centraliza o acesso ao portfólio por meio de um app e site unificados e acelera a expansão nacional e internacional com foco em franquias, renovação arquitetônica das unidades e experiências presenciais diferenciadas.

“Criamos a BEON para unir o melhor das nossas marcas em um ecossistema que facilite a vida do aluno e potencialize a força do coletivo. Aqui, o movimento vira experiência, uma prática que é, ao mesmo tempo, pessoal e profundamente social. Nosso foco é transformar encontros em comunidades duradouras e em rotinas que trazem mais qualidade de vida”, diz Carolina Corona, CEO da nova vertical.

A plataforma une as múltiplas experiências de bem‑estar e treinos coletivos em um único sistema. Atualmente, o aluno precisa baixar o aplicativo ou site de cada estúdio para frequentar as aulas. No novo sistema será possível comprar créditos para cada modalidade em um único app.

BEON Studios: disponível para as mais de 283 unidades em operação (Unlock Films/Divulgação)

A vertical estará disponível para as mais de 283 unidades em operação. Para este ano, a meta da companhia é inaugurar mais 100 unidades.

A plataforma digital unificada simplifica a gestão de compra, reservas e experimentação entre as modalidades, incentivando a retenção e o aumento do ticket médio.

“O que estamos oferecendo é uma nova forma de viver o bem‑estar, plural, conectada e consistente. Não tratamos cada treino como um episódio isolado, mas como parte de uma jornada coletiva. Essa é a nossa ambição, ser referência em experiências que combinam excelência técnica, design e senso de comunidade”, diz Corona.

