Smart Fit abre 341 academias e lucra R$ 640 milhões em 2025

A Smart Fit encerrou 2025 com 2.084 academias em operação, alta de 341 unidades em relação às 1.743 registradas no fim de 2024. A rede mantém presença em 16 países e segue como a maior operadora de academias da América Latina.

O crescimento ocorreu em paralelo ao avanço financeiro da companhia.

A receita operacional consolidada atingiu R$ 7,24 bilhões, ante R$ 5,58 bilhões no exercício anterior. O lucro líquido somou R$ 640,5 milhões, acima dos R$ 440,6 milhões registrados em 2024.

O resultado operacional antes dos resultados financeiros chegou a R$ 1,69 bilhão. No período, os custos operacionais totalizaram R$ 4,16 bilhões.

A expansão combinou abertura de novas unidades e aquisições. Em abril de 2025, a empresa concluiu a compra dos 45% restantes da FitMaster, nos Estados Unidos, por cerca de US$ 6,5 milhões, passando a deter 100% da companhia.

Durante o ano, a rede também adquiriu a Brasfit Academia de Ginástica, a N2B Nutrição Empresarial e a S2RJ Academia, operações que geraram ágio contábil associado à expectativa de rentabilidade futura dos negócios incorporados.

Expansão e novos negócios

A empresa ampliou presença no segmento digital ao assumir 100% da plataforma de treinos online Queima Diária, após comprar a participação minoritária restante do negócio.

No mercado de capitais, a companhia realizou um aumento de capital privado de R$ 177,2 milhões, com a emissão de 11.007.764 ações. Com a operação, o capital social passou a R$ 3,14 bilhões.

A Smart Fit também assinou acordo para assumir pelo menos 60% da Evolve, rede com 28 academias próprias e sete unidades em construção na região Centro-Oeste. O investimento pode chegar a R$ 100 milhões, condicionado à aprovação do CADE.

Ao longo do ano, o conselho de administração aprovou diferentes distribuições de juros sobre capital próprio, incluindo um pagamento de R$ 502,7 milhões anunciado em dezembro.