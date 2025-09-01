Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Abóbora faz Starbucks ter semana com recorde de vendas

Novo cardápio inclui latte com especiarias de abóbora, cold brew e chai gelado

Starbucks (Qilai Shen/Getty Images)

Starbucks (Qilai Shen/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21h11.

A Starbucks registrou uma semana de vendas recorde em suas redes nos Estados Unidos após o lançamento de novo cardápio, que inclui o retorno do latte com especiarias de abóbora. A informação foi divulgada pelo CEO Brian Niccol em uma mensagem interna aos funcionários e publicada pela Bloomberg nesta segunda-feira, 1º.

Entre as bebidas está o cold brew com creme de abóbora, chai gelado com creme de abóbora e latte com leite de aveia e crocante de nozes-pecã.

A Starbucks é reconhecida por popularizar produtos de abóbora há mais de 20 anos.

Na última semana, a rede de cafeterias havia anunciado um aumento significativo no fluxo de clientes.

Expansão do efeito halo para outras redes

O fenômeno não se restringe à Starbucks. Outras redes, como Dunkin’ e McDonald’s, também registram aumento de clientes com seus produtos sazonais de abóbora.

Analistas destacaram que a demanda pelo latte serve como porta de entrada para a venda de outros itens do cardápio, como bebidas e alimentos da temporada.

Para Marco Suarez, proprietário da rede Methodical Coffee, na Carolina do Sul, o tráfego aumenta com o início da temporada, mesmo que nem todos os clientes comprem o latte. “É curioso como os consumidores perguntam: ‘O que mais vocês têm?’”, disse Suarez ao MarketWatch, citando itens com sabores de maçã e canela.

R.J. Hottovy, da Placer.ai, reforçou que a temporada de PSL é estratégica para todas as cafeterias: “O importante é atrair os clientes para a loja, independentemente do que comprem”.

Reestruturação

Niccol procura fazer uma reestruturação com foco em melhorar o atendimento ao cliente, reformular o cardápio e tornar as lojas mais acolhedoras, incluindo assentos.

A empresa também aumentou o número de funcionários nas unidades e passou a permitir que eles assumam turnos em diferentes lojas, reduzindo vagas disponíveis.

Acompanhe tudo sobre:StarbucksVendasBebidas

Mais de Invest

BTG Pactual troca Prio (PRIO3) por Embraer (EMBR3) e mantém 10% em construção civil em setembro

Com feriado nos EUA, Ibovespa fecha em queda de olho em Boletim Focus

Dólar sobe pela segunda sessão seguida com cautela sobre orçamento de 2026

Ações dos EUA atingem nível mais caro desde a bolha das 'pontocom', diz jornal

Mais na Exame

Brasil

Bolsonaro não vai a julgamento no STF, diz defesa

Um conteúdo Esfera Brasil

Reforma do setor elétrico: entenda as principais mudanças previstas

EXAME Agro

PIB 2025: o que esperar do desempenho do agro no 2º trimestre deste ano

Mercados

BTG Pactual troca Prio (PRIO3) por Embraer (EMBR3) e mantém 10% em construção civil em setembro