Abóbora faz Starbucks ter semana com recorde de vendas

A Starbucks registrou uma semana de vendas recorde em suas redes nos Estados Unidos após o lançamento de novo cardápio, que inclui o retorno do latte com especiarias de abóbora. A informação foi divulgada pelo CEO Brian Niccol em uma mensagem interna aos funcionários e publicada pela Bloomberg nesta segunda-feira, 1º.

Entre as bebidas está o cold brew com creme de abóbora, chai gelado com creme de abóbora e latte com leite de aveia e crocante de nozes-pecã.

A Starbucks é reconhecida por popularizar produtos de abóbora há mais de 20 anos.

Na última semana, a rede de cafeterias havia anunciado um aumento significativo no fluxo de clientes.

Expansão do efeito halo para outras redes

O fenômeno não se restringe à Starbucks. Outras redes, como Dunkin’ e McDonald’s, também registram aumento de clientes com seus produtos sazonais de abóbora.

Analistas destacaram que a demanda pelo latte serve como porta de entrada para a venda de outros itens do cardápio, como bebidas e alimentos da temporada.

Para Marco Suarez, proprietário da rede Methodical Coffee, na Carolina do Sul, o tráfego aumenta com o início da temporada, mesmo que nem todos os clientes comprem o latte. “É curioso como os consumidores perguntam: ‘O que mais vocês têm?’”, disse Suarez ao MarketWatch, citando itens com sabores de maçã e canela.

R.J. Hottovy, da Placer.ai, reforçou que a temporada de PSL é estratégica para todas as cafeterias: “O importante é atrair os clientes para a loja, independentemente do que comprem”.

Reestruturação

Niccol procura fazer uma reestruturação com foco em melhorar o atendimento ao cliente, reformular o cardápio e tornar as lojas mais acolhedoras, incluindo assentos.

A empresa também aumentou o número de funcionários nas unidades e passou a permitir que eles assumam turnos em diferentes lojas, reduzindo vagas disponíveis.