Cafezinho em até 4 minutos e novo cardápio: o plano da Starbucks para se reerguer

Quando Brian Niccol assumiu a liderança da Starbucks em setembro, a rede de cafeterias enfrentava um cenário complicado: a inflação alta e uma queda significativa no movimento nas lojas. No entanto, esta semana, o CEO apresentou um plano estratégico para reerguer o gigante do café, focado em eficiência operacional e um novo modelo de atendimento ao cliente.

Em entrevista ao programa Squawk on the Street, da CNBC, Niccol detalhou o novo "modelo de serviço de avental verde", que visa transformar a experiência nas lojas e diferenciar a Starbucks de seus concorrentes.

Cafezinho em 4 minutos

A estratégia inclui a implementação de uma "fila inteligente", que promete garantir que os pedidos sejam entregues em até 4 minutos, e uma ênfase nas interações personalizadas entre os baristas e os clientes. Além disso, o cardápio será renovado, e a redução de horas trabalhadas por loja visa melhorar a gestão de equipes e custos.

De acordo com Niccol, a Starbucks enfrentou problemas de administração nos últimos anos, o que impactou diretamente suas vendas. "A Starbucks, infelizmente, tem sido mal administrada há alguns anos", afirmou o CEO. No entanto, ele expressou confiança no poder da marca, dizendo que a companhia tem o potencial de se recuperar rapidamente com as ações certas.

O foco renovado no atendimento ao cliente e no aprimoramento das operações faz parte da estratégia "De Volta à Starbucks", que Niccol implementou ao assumir o cargo. O plano surge em resposta aos resultados trimestrais fracos da companhia, que registraram queda nas vendas das mesmas lojas pelo sexto trimestre consecutivo, reflexo da gestão anterior, sob Laxman Narasimhan.

Analistas de Wall Street demonstram confiança na estratégia de Niccol. Embora os resultados do terceiro trimestre fiscal da Starbucks tenham ficado abaixo das expectativas, o foco está na recuperação futura. "O ritmo da recuperação potencial é um indicativo positivo", afirmou Andrew Charles, da T.D. Cowen, também apostou na inovação da Starbucks para impulsionar as vendas, destacando que a agenda de mudanças é agressiva e deve gerar resultados positivos no futuro próximo.

Experiência do CEO

Brian Niccol, conhecido por seu histórico de reviravoltas bem-sucedidas em empresas como Chipotle e Taco Bell, trouxe sua experiência para a Starbucks. Na Chipotle, por exemplo, ele foi responsável pela recuperação da marca após crises de segurança alimentar, o que resultou em um aumento de 773% no valor das ações da empresa. Com esse histórico, Niccol acredita que a Starbucks está no caminho certo para reverter a situação e melhorar sua performance.

"Estamos adiantados no cronograma para consertar a base operacional", disse Niccol. Com a aplicação de sua estratégia e o foco em um atendimento diferenciado e inovador, o CEO acredita que a Starbucks sairá fortalecida, pronta para crescer e se destacar no competitivo mercado global de cafeterias.