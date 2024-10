A nova preocupação de Warren Buffett em meio às eleições americanas

O bilionário Warren Buffett está preocupado com o aumento de deepfakes que buscam capitalizar em seu nome - as versões falsas do investidor recomendam uma aplicação financeira ou candidato nas eleições de novembro.

A situação fez com que a Berkshire Hathaway publicasse uma declaração sobre o assunto na página inicial de seu site.

O presidente e CEO da Berkshire falou para a CNBC: "Estou preocupado com as pessoas se passando por mim e é por isso que colocamos isso no site da Berkshire. Ninguém deve acreditar em ninguém que diga que estou dizendo a eles como investir ou como votar."

"À luz do aumento do uso da mídia social, houve inúmeras alegações fraudulentas sobre o endosso do Sr. Buffett a produtos de investimento, bem como seu endosso e apoio a candidatos políticos. O Sr. Buffett não endossa atualmente e não endossará futuramente produtos de investimento nem endossará e apoiará candidatos políticos.”

Momento tenso

A declaração de Buffett ocorre durante uma temporada política tensa, com uma corrida presidencial empatada entre Kamala Harris e Donald Trump - com os dois dividindo o apoio financeiro de magnatas Wall Street e no Vale do Silício, como Elon Musk, Bill Ackman e Mark Cuban. O New York Times relatou na terça-feira que Bill Gates está apoiando Harris privadamente com uma doação de US$ 50 milhões para uma organização sem fins lucrativos que apoia sua candidatura.

Há também uma preocupação mais ampla sobre os chamados deep fakes. Para aqueles familiarizados com os pontos de vista da lenda do investimento, qualquer endosso de Buffett a um produto de investimento ou criptomoeda seria recebido com ceticismo, já que ele notoriamente evita bitcoin e recomenda amplamente que investidores regulares comprem fundos de índice de baixo custo.

Mas Buffett quer ter certeza de que todos saibam que ele nunca faria algo assim. Suas ações foram desencadeadas em parte por um endosso político falso no Instagram de Meta

que foi trazido à sua atenção.

"Eu nem sei como entrar no Instagram", ele disse à CNBC, acrescentando que queria ter certeza de que as pessoas percebessem que "qualquer coisa que vejam com minha imagem ou minha voz, simplesmente não sou eu".