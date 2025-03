Onde assistir Beleza Fatal? Último capítulo vai ao ar nesta semana; veja data e horário

Há quase três meses no ar, desde o dia 27 de janeiro, "Beleza Fatal" chega ao fim nesta semana. A produção, comprimida em 40 episódios, revolucionou o formato de telenovelas: encerrou as gravações antes mesmo da estreia e foi lançada no streaming — cinco episódios por semana. Mas nesta sexta-feira, 21, o esquema será diferente.

Na última segunda-feira, 17, a Max disponibilizou somente quatro episódios (36 a 39) na plataforma. O capítulo 40 será exibido somente na sexta-feira, 21, às 20h. A ideia é simular o "frenesi" do público com o episódio final — como acontece com as novelas exibidas na TV aberta. "Porque não tem nada mais brasileiro que ver um final de novelão juntos, né?", diz a campanha do título.

Para além da exibição no streaming, a novela também tem sido exibida na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, às 20h30.

Com roteiro de Rafael Montes, "Beleza Fatal" conta a história de uma jovem órfã e sua nova família se unem em uma busca de vingança contra os responsáveis por suas tragédias pessoais. A trama gira em torno de Sofia (Camila Queiroz), uma mulher marcada pela perda precoce da mãe, Cléo (Vanessa Giácomo), que foi vítima de uma prisão injusta e, posteriormente, assassinada. O responsável por esse drama familiar é Lola (Camila Pitanga), sua prima, uma mulher com grandes ambições no mundo da estética que ascende socialmente. O pano de fundo da novela é o competitivo e, muitas vezes, cruel universo dos tratamentos estéticos.

Onde assistir a 'Beleza Fatal'?

A novela tem 39 capítulos disponíveis no streaming da Max. Também é possível acompanhar na TV Bandeirantes: os episódios são transmitidos de segunda a sexta, a partir das 20h30.

Que dia será o último capítulo de 'Beleza Fatal'?

O capítulo 40 será exibido na sexta-feira, 21, a partir das 20h, no streaming da Max.