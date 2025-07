A arma secreta que Trump pode usar contra o Fed para proteger o valor do dólar

Uma estratégia vem sendo cogitada para permitir que o presidente Donald Trump reaja à resistência do Federal Reserve em reduzir os juros. De acordo com reportagem da Forbes, a proposta é que o Tesouro emita títulos vinculados ao ouro, criando um indicador claro sobre se o valor do dólar está sendo mantido ou desvalorizado.

Em entrevista à revista, a economista Judy Shelton, autora do livro "Good as Gold: How to Unleash the Power of Sound Money" (tradução livre para: 'Tão Bom Quanto o Ouro: Como Liberar o Poder de um Dinheiro Sólido'), detalhou como esse mecanismo poderia funcionar.

De acordo com a autora, o governo venderia um título ‘zero cupom’ com vencimento em cinco anos, permitindo ao investidor, no fim do prazo, escolher entre receber o valor em dólares ou em ouro. Por exemplo: quem comprasse um título de US$ 1 milhão poderia, ao vencer o papel, optar pelo valor em dinheiro ou cerca de 280 onças de ouro.

Caso o governo e o Fed adotassem políticas que desvalorizassem o dólar — algo que, segundo críticos, já aconteceu no passado recente -, o investidor poderia receber ouro no valor de US$ 1,5 milhão. Para garantir esses compromissos, Washington destinaria parte das 261 milhões de onças de ouro que possui. O ponto central seria dar ao público uma forma de acompanhar, dia após dia, se o país está comprometido ou não com o valor da moeda.

O poder do ouro para o governo

Caso o dólar enfraquecesse, o governo perderia parte de seu ouro, o que geraria preocupação entre os cidadãos, indicando instabilidade. O preço desses títulos, atrelados ao ouro, se tornaria, segundo a reportagem, um termômetro da saúde fiscal dos EUA.

O ouro, como detalha a Forbes, preserva seu valor como nenhum outro ativo ao longo da história, funcionando, como a ‘Estrela Polar’ para a navegação: um ponto fixo. Quando o preço do metal varia, isso tende a refletir oscilações no valor do dólar, e não no ouro em si.

Os títulos no metal também serviriam para combater uma visão considerada equivocada que norteia a política do Fed: a crença de que crescimento econômico pode causar uma inflação no país.