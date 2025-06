Ouro recua após meses em alta e valorização durante conflito entre Irã e Israel

O preço do ouro recuou nesta segunda-feira, 16, após quatro dias consecutivos de valorização impulsionada pela escalada do conflito entre Irã e Israel. O metal havia disparado na última semana, diante do aumento da aversão ao risco e da desvalorização do dólar americano no mercado global.

Nesta manhã, o ouro perdeu os ganhos recentes e passou a ser negociado em torno de US$ 3.415 por onça, aproximadamente US$ 80 abaixo do recorde histórico alcançado em abril. O recuo reflete um movimento técnico de realização de lucros, mas o cenário de fundo ainda sustenta preços elevados.

Na semana anterior, o ouro acumulou alta de 3,7%, impulsionado pelas tensões geopolíticas e pelos efeitos das novas tarifas comerciais implementadas pelo presidente Donald Trump.

Alta de 30% no ano e aposta contra o dólar

Desde o início de 2025, o metal já acumula valorização próxima de 30%, refletindo não apenas os riscos geopolíticos, mas também mudanças estruturais nas reservas globais. Bancos centrais de diversos países têm ampliado suas compras de ouro, como forma de reduzir a exposição ao dólar americano e aumentar a proteção cambial.

Segundo uma pesquisa do Bank of America com 50 gestores, a posição mais popular e com maior convicção no mercado global hoje é a aposta contra o dólar. A fraqueza da moeda americana favorece o ouro, tornando-o mais atrativo em outras moedas e consolidando sua posição como ativo de proteção.

Investidores migram dos títulos para o ouro

“Os preços seguem muito próximos do recorde, e qualquer nova escalada deve levá-los a novas máximas”, afirmou John Feeney, analista da Guardian Gold Austrália, em entrevista à Bloomberg. De acordo com ele, o ouro tem se consolidado como alternativa defensiva, com investidores transferindo recursos de títulos do Tesouro dos EUA para o metal precioso.

Às 06h04 (horário de Brasília) desta segunda-feira, o ouro recuava 0,5%, enquanto o índice Bloomberg Dollar Spot caía 0,2%. Por outro lado, outros metais registravam desempenho positivo no mesmo horário: prata, platina e paládio operavam em alta, seguindo o movimento de busca por proteção e diversificação.