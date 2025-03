Quanto rende R$ 15.000 por mês com a Selic a 14,25%?

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, com o objetivo de controlar a inflação e estimular o crescimento econômico. Ela é um dos principais instrumentos utilizados para regular a atividade econômica e influencia diretamente o custo do crédito, o consumo e, principalmente, os rendimentos das aplicações financeiras.

Quando a Selic sobe, como no atual cenário de 14,25% ao ano, a rentabilidade das opções de investimento geralmente também aumenta, o que pode ser vantajoso para quem busca uma boa performance para seu dinheiro. Esse ajuste acontece a cada 45 dias, quando o Copom se reúne para avaliar a necessidade de ajuste da taxa, com base em indicadores econômicos.

Quem deseja fazer o patrimônio crescer por meio de investimentos deve ficar atento a ela. Investir o valor de R$ 15.000 por mês de forma estratégica, por exemplo, pode ser uma forma eficaz de garantir uma rentabilidade consistente. Veja algumas opções de aplicação:

Quanto rende R$ 15.000 por mês?

As opções mais acessíveis para aplicar o montante são a poupança, o CDB e o Tesouro Selic, cada uma com suas características de rentabilidade, liquidez e tarifas associadas. Vamos analisar cada uma delas:

Poupança

A poupança é o investimento mais tradicional e conhecido pelos brasileiros, com a grande vantagem de não ter tarifas e ser fácil de entender. Com a Selic a 14,25% ao ano, a rentabilidade da poupança atualmente é de 0,5% ao mês, ou cerca de 6,17% ao ano.

Isso significa que, com um aporte de R$ 15.000, você poderia esperar um rendimento de aproximadamente R$ 75 por mês. No entanto, a rentabilidade da poupança é bastante limitada em comparação com outras opções de investimento.

Rentabilidade : 0,5% ao mês (6,17% ao ano);

: 0,5% ao mês (6,17% ao ano); Liquidez : Diária, permitindo o resgate a qualquer momento;

: Diária, permitindo o resgate a qualquer momento; Tarifas: Nenhuma taxa aplicada.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Os CDBs são emitidos pelos bancos para captar recursos e oferecem uma rentabilidade superior à da poupança, especialmente quando atrelados ao CDI, que segue de perto a Selic.

Em uma situação onde a Selic está em 14,25%, é possível encontrar CDBs de 120% do CDI, o que geraria uma rentabilidade anual de aproximadamente 15,8% ao ano.

Rentabilidade : 15,8% ao ano (aproximadamente 1,3% ao mês);

: 15,8% ao ano (aproximadamente 1,3% ao mês); Liquidez : Pode variar. Alguns CDBs têm liquidez diária, enquanto outros possuem prazos fixos;

: Pode variar. Alguns CDBs têm liquidez diária, enquanto outros possuem prazos fixos; Tarifas: Não há tarifas para o investimento, mas é importante observar que, se o resgate for feito antes do prazo, a rentabilidade pode ser reduzida.

Com esse CDB, os R$ 15.000 mensais poderiam gerar aproximadamente R$ 195 por mês de rendimento.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é uma opção de investimento do Governo Federal que também acompanha a Selic. É considerado de baixo risco, pois é garantido pelo Tesouro Nacional, o que o torna uma alternativa segura. Com a Selic em 14,25% ao ano, a rentabilidade do Tesouro Selic fica em torno de 13,8% ao ano.

Rentabilidade : 13,8% ao ano (aproximadamente 1,14% ao mês);

: 13,8% ao ano (aproximadamente 1,14% ao mês); Liquidez : Diária, com resgates possíveis a qualquer momento;

: Diária, com resgates possíveis a qualquer momento; Tarifas: A taxa de custódia de 0,25% ao ano aplicada pela B3.

Investindo R$ 15.000 por mês nesta aplicação, seria possível obter um rendimento mensal de aproximadamente R$ 171.

Outras opções de investimentos para o prêmio

Além das opções tradicionais de renda fixa, existem alternativas de renda passiva que também podem gerar bons rendimentos, principalmente com o cenário de Selic alta. Algumas dessas opções são:

Fundos Imobiliários (FIIs)

Os Fundos Imobiliários (FIIs) investem em imóveis, como prédios comerciais, shopping centers, e recebem aluguéis que são distribuídos aos investidores na forma de dividendos mensais. Com a Selic alta, tendem a pagar rendimentos de 7% a 9% ao ano, dependendo do fundo.

Rentabilidade : 7% a 9% ao ano;

: 7% a 9% ao ano; Liquidez : Diária, mas depende da negociação das cotas no mercado;

: Diária, mas depende da negociação das cotas no mercado; Tarifas: Não há taxas de custódia, mas pode haver taxas de administração e performance, dependendo do fundo;

Com um investimento de R$ 15.000 em FIIs, o rendimento mensal poderia ser de R$ 1.050, caso o fundo ofereça 8% ao ano.

Ações que pagam dividendos

Algumas empresas listadas na B3 distribuem lucros periodicamente aos seus acionistas, com dividendos que podem variar de 4% a 6% ao ano, dependendo da empresa e do desempenho no mercado.

Rentabilidade : 4% a 6% ao ano;

: 4% a 6% ao ano; Liquidez : Diária, já que as ações podem ser compradas ou vendidas a qualquer momento;

: Diária, já que as ações podem ser compradas ou vendidas a qualquer momento; Tarifas: Não há tarifas de custódia, mas pode haver corretagem na compra e venda das ações.

Com R$ 15.000 investidos em ações, é possível obter uma renda passiva mensal de aproximadamente R$ 50 a R$ 75, dependendo dos dividendos pagos pelas empresas escolhidas.

Por que você deve saber disso?

Entender como os investimentos rendem com a Selic a 14,25% é essencial para quem deseja otimizar seus ganhos e tomar decisões mais inteligentes. Com as opções certas de investimento, você pode fazer seu dinheiro trabalhar a seu favor, aumentando sua rentabilidade e garantindo maior segurança financeira.

Além disso, ao escolher investimentos que estão alinhados com o cenário econômico atual, é possível obter uma boa rentabilidade, mesmo em tempos de alta nos juros. Saber como alocar seu capital de maneira estratégica é uma habilidade fundamental para construir um futuro financeiramente estável.