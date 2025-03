Quanto rende R$ 100 por mês na poupança e no Tesouro Selic com a Selic a 14,25%?

A escolha do tipo de investimento é um passo fundamental para quem busca otimizar a rentabilidade de seus recursos. Entre as opções mais comuns no Brasil, a poupança e o Tesouro Selic são alternativas populares para quem busca segurança e liquidez. Com a taxa Selic em 14,25%, muitas pessoas se perguntam: quanto rende investir R$ 100 por mês nesses dois tipos de aplicação? Vamos entender as diferenças e realizar uma simulação para saber qual opção pode ser mais vantajosa no longo prazo.

O que é a Poupança e como ela funciona?

A poupança é a aplicação mais tradicional no Brasil e é conhecida por sua simplicidade e segurança. Ela é regulamentada pelo governo e, embora ofereça uma rentabilidade garantida, a taxa de retorno é mais baixa do que outras opções de investimento. O rendimento da poupança segue as regras definidas pelo governo, e sua rentabilidade é atrelada à taxa Selic.

Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da taxa Selic mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente está próxima de zero. Quando a Selic ultrapassa 8,5% ao ano, a poupança passa a render 0,5% ao mês, mais a TR.

Com a Selic em 14,25%, a poupança rende 0,5% ao mês, o que pode ser considerado um rendimento razoável para quem busca um investimento sem risco, mas também com retorno limitado.

O que é o Tesouro Selic e como ele funciona?

O Tesouro Selic, por outro lado, é um título público emitido pelo Tesouro Nacional e oferece uma rentabilidade atrelada à taxa Selic, com um retorno mais alto em relação à poupança. O Tesouro Selic é considerado um investimento de baixo risco, já que ele é garantido pelo governo brasileiro.

O grande diferencial do Tesouro Selic, em comparação à poupança, é que ele oferece a possibilidade de um retorno um pouco mais elevado, além de ser mais flexível e acessível, permitindo que o investidor resgate seu investimento antes do vencimento, caso necessário, com a rentabilidade proporcional ao período investido.

Quanto você acumula investindo R$ 100 por mês?

Poupança

Considerando um rendimento de 0,5% ao mês, sem considerar a TR (que está praticamente zerada), o valor investido de R$ 100 por mês geraria:

Após 1 ano: R$ 1.276,00

Após 5 anos: R$ 8.248,00

Após 10 anos: R$ 20.072,00

Esses valores consideram apenas o aporte mensal e o rendimento composto, sem levar em conta eventuais impostos sobre os rendimentos (que são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas em depósitos de poupança).

Tesouro Selic

No caso do Tesouro Selic, com a Selic a 14,25% ao ano, o rendimento seria proporcionalmente maior. Ao investir R$ 100 por mês, você acumularia:

Após 1 ano: R$ 1.329,00

Após 5 anos: R$ 9.154,00

Após 10 anos: R$ 22.742,00

Vale ressaltar que o Tesouro Selic é sujeito à tributação de Imposto de Renda, com a alíquota diminuindo conforme o tempo de aplicação (quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, menor é o percentual de tributação). Mesmo com a tributação, o Tesouro Selic ainda apresenta uma rentabilidade superior à da poupança, principalmente no longo prazo.

Qual é a melhor opção?

Entre a poupança e o Tesouro Selic, a decisão vai depender do seu objetivo de investimento. A poupança é mais indicada para quem busca segurança, liquidez imediata e isenção de impostos, mas seu rendimento é bastante limitado. Por outro lado, o Tesouro Selic oferece rendimento mais alto, principalmente quando a taxa Selic está em níveis elevados, e ainda é uma opção de baixo risco, embora envolva a tributação sobre os rendimentos.