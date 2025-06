Quanto rende R$ 15.000 na poupança com a Selic a 15%

Quem guarda R$ 15 mil na poupança pode estar perdendo uma oportunidade de ouro. Com a taxa Selic em níveis elevados, a diferença entre ficar na zona de conforto da caderneta e migrar para opções igualmente seguras pode representar mais de mil reais extras no bolso em doze meses.

Como funciona o rendimento da Poupança

A mecânica da poupança brasileira é engessada por lei. Quando a Selic supera 8,5% ao ano, o rendimento trava em 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). Como a TR está zerada há anos, você recebe apenas meio por cento mensalmente.

Isso significa que, por mais que os juros básicos da economia subam, a poupança nunca acompanha proporcionalmente esse movimento. É como ter um carro que, independentemente da estrada, nunca passa de 60 km/h.

Quanto renderia na poupança em 6 meses e um ano

Com seus R$ 15.000 na caderneta, o cenário seria:

6 meses: ganho de R$ 455,63, totalizando R$ 15.455,63

12 meses: rendimento de R$ 925,50, acumulando R$ 15.925,50

Os números parecem razoáveis até você descobrir o que está deixando na mesa. A poupança oferece previsibilidade, mas essa segurança tem um preço que pode ser alto demais.

Opções mais rentáveis e igualmente seguras

Duas alternativas se destacam no quesito segurança com rentabilidade superior:

Tesouro Selic: R$ 1.134 em 6 meses e R$ 2.337 em 1 ano, totalizando R$ 17.337

CDB 105% do CDI: R$ 1.162 em 6 meses e R$ 2.407 em 1 ano, chegando a R$ 17.407

A diferença não é brincadeira. O CDB que paga 105% do CDI geraria R$ 1.437 a mais que a poupança em apenas um ano. É dinheiro suficiente para uma viagem ou aquela compra que você vem adiando.

Ambas as opções mantêm a tranquilidade: o Tesouro tem a garantia do governo federal, enquanto CDBs de instituições sólidas contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos até R$ 250.000.

Vale a pena?

A matemática não deixa dúvidas: manter R$ 15.000 na poupança com juros altos é como escolher andar quando você poderia correr. A diferença de rendimento pode ultrapassar 150% em relação ao que a poupança oferece.

A escolha está nas suas mãos: continuar no piloto automático da poupança ou dar um pequeno passo que pode fazer uma grande diferença no seu patrimônio. Os números mostram que, às vezes, mudar de rota vale muito a pena.