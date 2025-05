Quanto preciso investir em Fiagros para ter R$ 1.000 mensais de rendimento isento?

Quem busca uma fonte de renda mensal isenta de imposto tem encontrado nos Fiagros uma opção cada vez mais atrativa. Com retornos que superam os 15% ao ano nos fundos mais rentáveis, é possível transformar um investimento inicial relativamente acessível em um fluxo constante de rendimento passivo. Mas quanto exatamente é preciso aplicar para garantir R$ 1.000 mensais? A resposta depende de alguns fatores, e o primeiro passo é entender como esses fundos funcionam.

O que são Fiagros

Os Fiagros, ou Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, são veículos financeiros que aplicam recursos no setor do agronegócio. A estrutura lembra os fundos imobiliários (FIIs), com cotas negociadas em bolsa e distribuição periódica de rendimentos.

Eles investem principalmente em ativos como CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), imóveis rurais ou participações em empresas do setor. Para o investidor pessoa física, os rendimentos distribuídos são isentos de imposto de renda, desde que o fundo atenda a alguns critérios regulatórios.

Como funciona o rendimento

A principal fonte de receita do investidor em Fiagros é o rendimento mensal pago pelas cotas. Esse valor é proporcional ao lucro gerado pelos ativos do fundo, especialmente os CRAs.

O rendimento pode variar mês a mês, mas muitos Fiagros têm mantido uma média anual de retorno em torno de 15% . Essa taxa anual, quando convertida para uma taxa mensal equivalente composta, é de aproximadamente 1,17% ao mês sobre o capital investido.

Quanto preciso investir

Usando como base um dividend yield anual de 15%, o cálculo para gerar R$ 1.000 por mês (ou R$ 12.000 por ano) é simples: dividir o valor desejado pelo percentual do retorno anual. R$ 12.000 ÷ 0,15 = R$ 80.000

Ou seja, com um investimento de aproximadamente R$ 80.000 em Fiagros com rendimento de 15% ao ano, é possível alcançar uma renda mensal de R$ 1.000, isenta de imposto de renda.

Vantagens do investimento

Rendimentos isentos de IR para pessoa física, desde que o fundo cumpra os requisitos da legislação;

para pessoa física, desde que o fundo cumpra os requisitos da legislação; Exposição ao agronegócio , um dos setores mais resilientes da economia brasileira;

, um dos setores mais resilientes da economia brasileira; Pagamentos mensais , ideais para quem busca renda passiva;

, ideais para quem busca renda passiva; Facilidade de negociação via Bolsa, com cotas acessíveis e liquidez crescente.

Fatores importantes a se considerar

Apesar do potencial de retorno, os Fiagros não estão livres de riscos. Por isso, é essencial que o investidor avalie com atenção alguns pontos-chave antes de aplicar.

A qualidade dos CRAs que compõem a carteira do fundo é um dos principais fatores, assim como o risco de crédito dos emissores desses papéis. Também é importante considerar o modelo de gestão ativa e os custos envolvidos na administração.

A liquidez das cotas pode variar bastante de um Fiagro para outro, influenciando a facilidade de entrada e saída do investimento. Além disso, a regularidade dos rendimentos deve ser observada com cautela, já que os pagamentos mensais não são garantidos e podem oscilar ao longo do tempo.

Para quem deseja usar os Fiagros como fonte de renda mensal, o ideal é diversificar os investimentos, acompanhar os relatórios gerenciais dos fundos e buscar alternativas sólidas, com bom histórico de pagamento e risco controlado.