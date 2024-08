Quanto rende R$ 1 milhão em CDB por mês?

Investir em Certificados de Depósito Bancário (CDBs) é uma estratégia popular entre os brasileiros que buscam segurança e uma rentabilidade superior à da poupança. Mas quanto rende, de fato, um investimento de R$ 1 milhão em CDB por mês? O retorno mensal depende da taxa oferecida pelo CDB, geralmente expressa como um percentual do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que acompanha a taxa Selic. A seguir, vamos calcular os rendimentos em diferentes cenários.

Cálculo do rendimento em CDBs

Os rendimentos de CDBs variam conforme a taxa de retorno, que pode ser 90%, 100% ou 110% do CDI. Vamos analisar quanto R$1 milhão renderia em cada um desses cenários.

Cenário 1: CDB pagando 90% do CDI

Considerando que a taxa CDI anual seja de 10,5%, o cálculo do rendimento mensal seria:

Rendimento = Valor Investido * (Taxa CDI * Percentual do CDI / 12)

Rendimento = 1.000.000 * (0,105 * 0,90 / 12)

Rendimento = 1.000.000 * 0,007875

Rendimento = R$7.875

Nesse caso, o rendimento mensal seria de R$7.875.

Cenário 2: CDB pagando 100% do CDI

Para um CDB que paga 100% do CDI, o cálculo seria:

Rendimento = Valor Investido * (Taxa CDI / 12)

Rendimento = 1.000.000 * (0,105 / 12)

Rendimento = 1.000.000 * 0,00875

Rendimento = R$8.750

Aqui, o rendimento mensal seria de R$8.750.

Cenário 3: CDB pagando 110% do CDI

Se o CDB pagar 110% do CDI, o cálculo seria:

Rendimento = Valor Investido * (Taxa CDI * 1,10 / 12)

Rendimento = 1.000.000 * (0,105 * 1,10 / 12)

Rendimento = 1.000.000 * 0,009625

Rendimento = R$9.625

Nesse cenário, o rendimento mensal seria de R$9.625.

Comparação com outros investimentos

Comparar os CDBs com outras formas de investimento ajuda a contextualizar a atratividade dessa opção. Por exemplo, na poupança, com a Selic a 10,5%, o rendimento seria de apenas 0,5% ao mês, resultando em R$5.000 mensais para um investimento de R$1 milhão, bem menos do que o CDB oferece. O Tesouro Selic, que costuma render próximo a 100% do CDI, proporcionaria um retorno mensal de R$8.750, similar ao CDB de 100% do CDI.

Por que você deve entender sobre esse rendimento

Investir R$ 1 milhão em CDB pode garantir retornos mensais expressivos, especialmente se o investimento for em CDBs que pagam mais de 100% do CDI. É importante, no entanto, considerar o perfil de risco do banco emissor e verificar a cobertura pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que protege valores de até R$250 mil por CPF por instituição. Avaliar as diferentes opções de CDB e entender as suas metas financeiras é crucial para maximizar o rendimento do seu investimento de maneira segura.