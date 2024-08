Quanto rende R$ 10 milhões em CDB por mês?

Investir em Certificados de Depósito Bancário (CDB) é uma das escolhas preferidas dos brasileiros que buscam segurança e rentabilidade superior à poupança. Mas quanto exatamente rende um investimento de R$ 10 milhões em CDB por mês, considerando a taxa Selic a 10,5%? E como essa rentabilidade se compara a outros tipos de investimento? Vamos explorar essas questões a seguir.

Rendimento de R$ 10 milhões em CDB

O rendimento de um CDB está diretamente ligado ao percentual do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) que o banco oferece, sendo o CDI uma taxa que segue de perto a Selic. Vamos calcular o rendimento mensal de R$ 10 milhões em diferentes cenários:

CDB com 90% do CDI

Considerando que o CDI anual esteja alinhado com a Selic a 10,5%, o rendimento mensal seria calculado da seguinte forma:

Rendimento bruto: R$ 10.000.000 x (0,105 x 0,90 / 12) = R$ 78.750

CDB com 100% do CDI

Se o CDB oferece 100% do CDI, o cálculo do rendimento seria:

Rendimento bruto: R$ 10.000.000 x (0,105 / 12) = R$ 87.500

CDB com 110% do CDI

Para um CDB que paga 110% do CDI, o rendimento seria:

Rendimento bruto: R$ 10.000.000 x (0,105 x 1,10 / 12) = R$ 96.250

Comparação com outros investimentos

Agora que sabemos quanto rende R$ 10 milhões em diferentes CDBs, é útil comparar essa rentabilidade com outras opções de investimento disponíveis no mercado:

Poupança

Com a Selic a 10,5%, a poupança rende 0,5% ao mês, o que significaria:

Rendimento mensal: R$ 10.000.000 x 0,005 = R$ 50.000

A poupança, como podemos ver, oferece um rendimento significativamente inferior ao de um CDB, mesmo nos casos em que o CDB paga menos que 100% do CDI.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é outro investimento conservador que oferece rendimento próximo ao CDI. Para R$ 10 milhões investidos:

Rendimento mensal estimado: R$ 87.500

O Tesouro Selic tende a oferecer um rendimento muito próximo ao de um CDB que paga 100% do CDI, com a vantagem de ser garantido pelo Tesouro Nacional, o que o torna ainda mais seguro.

Fundos DI

Fundos de investimento atrelados ao CDI, conhecidos como Fundos DI, também oferecem rentabilidade competitiva. Considerando uma taxa de administração baixa (por exemplo, 0,5% ao ano), o rendimento pode ser similar ao de um CDB que paga cerca de 98% a 99% do CDI.

Rendimento mensal estimado: Aproximadamente R$ 86.000 a R$ 87.000

Por que você deve saber sobre isso

Investir R$ 10 milhões em um CDB pode render entre R$ 78.750 e R$ 96.250 por mês, dependendo do percentual do CDI oferecido pelo banco. Comparado a outros investimentos conservadores, como a poupança e o Tesouro Selic, o CDB tende a oferecer um retorno mais alto, especialmente se o percentual do CDI for igual ou superior a 100%.

Antes de tomar uma decisão, é importante considerar não apenas a rentabilidade, mas também fatores como a liquidez, o prazo de investimento e a solidez do banco emissor. Diversificar a carteira de investimentos também pode ser uma estratégia eficaz para maximizar retornos e minimizar riscos.