Quanto rende R$ 1 milhão a 100% do CDI por dia?

Investir R$ 1 milhão a 100% do CDI pode ser uma opção atrativa para quem busca rendimentos diários consistentes. Com a taxa Selic atualmente a 10,5% ao ano, é possível calcular quanto esse investimento renderá diariamente. Vamos entender como funciona esse cálculo e qual será o rendimento diário.

Entendendo o CDI

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é uma taxa de referência usada como base para diversos investimentos no Brasil. Normalmente, o rendimento de um investimento atrelado ao CDI é expresso como um percentual do CDI, como 100%, 110%, etc.

Cálculo do rendimento diário

Taxa Selic anual: 10,5% CDI anual aproximado: 10,5% (normalmente, o CDI fica muito próximo da Selic) CDI diário: Aproximadamente 0,10%

Explicação:

252 é o número de dias úteis no ano utilizado pelo mercado financeiro brasileiro.

Explicação detalhada do cálculo do CDI

Para calcular o rendimento diário de R$ 1 milhão a 100% do CDI, usamos a fórmula:

Rendimento diário = R$ 1.000.000 × (10,5 / 100) ÷ 252

252 é o número de dias úteis no ano utilizado pelo mercado financeiro brasileiro. Convertendo a taxa anual para diária:Rendimento diário = R$ 1.000.000 × 0,105 ÷ 252Rendimento diário = R$ 1.000.000 × 0,0004167 Rendimento diário ≈ R$ 416,67

Vantagens do investimento atrelado ao CDI

Investimentos atrelados ao CDI são considerados seguros e estáveis, especialmente para investidores que buscam rentabilidade consistente sem assumir grandes riscos. Eles são ideais para diversificação de portfólio e preservação de capital, oferecendo liquidez e previsibilidade.

Comparação com outros investimentos

Investir R$ 1 milhão a 100% do CDI com a taxa Selic a 10,5% ao ano proporciona um rendimento diário de aproximadamente R$ 416,67. Vamos comparar este rendimento com outros tipos de investimentos.

Poupança

Rendimento diário:

A poupança rende 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR), que tem sido zero.

Rendimento mensal: R$ 1.000.000 x 0,5% = R$ 5.000

Rendimento diário: R$ 5.000 / 30 ≈ R$ 166,67

Conclusão:

A poupança rende significativamente menos que 100% do CDI.

Tesouro Selic

Rendimento diário:

A taxa do Tesouro Selic acompanha a Selic, atualmente em 10,5%.

Rendimento diário: Aproximadamente igual ao CDI, ou seja, cerca de R$ 416,67.

Conclusão:

Tesouro Selic tem rendimento similar a 100% do CDI.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Rendimento diário:

Supondo um CDB que pague 110% do CDI.

Rendimento diário: R$ 1.000.000 x (10,5% x 1,1) / 252 ≈ R$ 458,33

Conclusão:

Um CDB a 110% do CDI rende mais que 100% do CDI.

Fundos DI

Rendimento diário:

Fundos DI investem em títulos públicos e privados, com rendimento próximo ao CDI.

Taxa de administração impacta o rendimento. Supondo uma taxa de administração de 0,5% ao ano: Rendimento líquido: 100% CDI - 0,5% Rendimento diário: Aproximadamente R$ 415,10



Conclusão:

Fundos DI podem render um pouco menos que 100% do CDI devido à taxa de administração.

Conclusão Geral

100% do CDI: R$ 416,67/dia

R$ 416,67/dia Poupança: R$ 166,67/dia

R$ 166,67/dia Tesouro Selic: R$ 416,67/dia

R$ 416,67/dia CDB a 110% do CDI: R$ 458,33/dia

R$ 458,33/dia Fundos DI: R$ 415,10/dia

Investir a 100% do CDI oferece um rendimento diário competitivo, superior à poupança e próximo ao Tesouro Selic e fundos DI. Para maximizar ganhos, considere CDBs que pagam acima de 100% do CDI. Sempre consulte um assessor financeiro para alinhar suas estratégias de investimento aos seus objetivos financeiros.

Por que você deve saber sobre esse rendimento diário

Investir R$ 1 milhão a 100% do CDI proporciona um rendimento diário de cerca de R$ 416,67, considerando a taxa Selic a 10,5%. Esse tipo de investimento é uma opção sólida para quem busca segurança e estabilidade nos rendimentos. No entanto, é sempre importante diversificar suas aplicações e consultar um assessor financeiro para alinhar suas estratégias de investimento com seus objetivos financeiros.