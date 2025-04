Quanto rende o prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena?

A Mega-Sena acumulou mais uma vez e o prêmio principal do próximo sorteio, que será realizado neste sábado, 12, pode pagar até R$ 37 milhões para quem acertar os seis números. A expectativa atrai milhares de apostadores em todo o país, que sonham em mudar de vida com um único bilhete.

No entanto, tão importante quanto ganhar é saber o que fazer com o dinheiro. Aplicar o prêmio com estratégia pode garantir uma renda passiva vitalícia, permitindo que o ganhador viva de forma confortável e segura.

A seguir, veja quanto rende esse valor em diferentes modalidades de investimento e como aproveitar ao máximo a fortuna acumulada.

Quanto rende o prêmio?

Investir o valor com sabedoria é a chave para transformar o prêmio em uma fonte estável de renda. A escolha do tipo de investimento impacta diretamente na rentabilidade mensal e na preservação do patrimônio. Vamos considerar três das opções mais populares e seguras: poupança, CDB e Tesouro Selic.

Poupança

Com uma rentabilidade de 0,5% ao mês, a poupança é simples e tem liquidez imediata, mas oferece o menor rendimento. Investindo R$ 37 milhões, o rendimento mensal seria de cerca de R$ 185 mil. Não há cobrança de Imposto de Renda, mas também não há proteção contra a inflação.

CDB a 120% do CDI

Com a Selic em 14,25% ao ano, um CDB que pague 120% do CDI pode render aproximadamente 1,1% ao mês líquido. Neste caso, o rendimento mensal seria de cerca de R$ 407 mil.

O CDB tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) até R$ 250 mil por instituição, e a liquidez varia conforme o tipo contratado (diária ou com vencimento).

Tesouro Selic

Considerado o investimento mais seguro do país, o Tesouro Selic rende conforme a taxa básica de juros. Com a Selic em 14,25% ao ano, o rendimento mensal líquido fica em torno de 0,97%. Isso geraria um rendimento mensal de cerca de R$ 358 mil.

A liquidez é diária e há incidência de Imposto de Renda regressivo, com alíquotas que variam de 22,5% a 15% conforme o prazo de aplicação.

Como apostar na Mega-Sena?

Para participar do sorteio, é possível fazer apostas em qualquer casa lotérica ou por meio do site oficial da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5,00.

É possível marcar até 15 números, aumentando as chances de acerto — mas o valor também sobe, podendo ultrapassar os R$ 22 mil na aposta máxima.

O sorteio ocorre sempre às 20h das terças, quintas-feiras e também sábados. Apostas podem ser feitas individualmente ou em grupo, por meio dos bolões oficiais.

Outras opções de investimentos para o prêmio

Além da renda fixa, o ganhador pode optar por investir parte do prêmio em ativos de renda variável, que oferecem maior potencial de retorno, embora com mais risco. Algumas alternativas incluem:

Fundos Imobiliários (FIIs): Pagam dividendos mensais e têm rentabilidade entre 0,6% e 1% ao mês. São uma boa fonte de renda passiva com isenção de IR sobre os rendimentos para pessoas físicas.

Pagam dividendos mensais e têm rentabilidade entre 0,6% e 1% ao mês. São uma boa fonte de renda passiva com isenção de IR sobre os rendimentos para pessoas físicas. Ações de empresas de dividendos: Empresas como bancos, elétricas e seguradoras costumam distribuir lucros aos acionistas com frequência. Com uma carteira bem montada, é possível obter rendimento anual médio de 6% a 8%, além de valorização das ações no longo prazo.

Empresas como bancos, elétricas e seguradoras costumam distribuir lucros aos acionistas com frequência. Com uma carteira bem montada, é possível obter rendimento anual médio de 6% a 8%, além de valorização das ações no longo prazo. Fundos multimercado: São geridos por profissionais e investem em diferentes ativos (renda fixa, ações, câmbio, entre outros), oferecendo maior diversificação.

São geridos por profissionais e investem em diferentes ativos (renda fixa, ações, câmbio, entre outros), oferecendo maior diversificação. Previdência privada e seguros de renda vitalícia: Opções para quem deseja planejar o futuro com tranquilidade, podendo converter parte do prêmio em pagamentos mensais fixos para o resto da vida.

Por que você deve saber disso?

Ganhar na Mega-Sena é uma possibilidade remota, mas saber investir grandes valores é uma habilidade essencial — seja por uma premiação, uma herança ou acúmulo de patrimônio ao longo da vida. Com um bom planejamento financeiro, é possível garantir tranquilidade, segurança e estabilidade por décadas.

Por isso, entender as opções disponíveis e seus impactos é fundamental para preservar o valor e garantir que ele trabalhe a favor do investidor por muitos anos.