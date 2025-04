O que é o risco-país e como ele influencia os investimentos estrangeiros no Brasil? Entenda o impacto do risco-país na economia brasileira e como ele afeta as decisões de investidores estrangeiros

O risco-país é um fator crucial para os investimentos estrangeiros no Brasil, influenciando a atratividade do mercado e os custos do crédito no país. (Stock.xchng)