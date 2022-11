Qual é a fortuna de Elon Musk?

Elon Musk é um bilionário sul-africano muito conhecido pelo seu trabalho nas empresas Tesla, SpaceX, PayPal e Twitter, além de diversas outras companhias e projetos de peso.

A resposta para quem deseja saber qual a fortuna de Elon Musk: segundo a revista Forbes, seu patrimônio é de 209 bilhões de dólares (mais de 1 trilhão de reais!). Essa quantia garante o seu lugar como a pessoa mais rica do planeta.

A maioria do seu capital é proveniente da participação societária na Tesla, empresa de carros elétricos e demais soluções energéticas na qual atua como CEO.

Ações de diversas empresas de Elon Musk podem ser compradas na bolsa de valores. Para entender quem é e o que faz Elon Musk, leia o artigo abaixo:

Quem é Elon Musk?

Elon Reeve Musk nasceu no ano de 1971. Para quem deseja saber onde nasceu Elon Musk, a resposta é muito simples: na África do Sul.

Desde cedo, suas paixões surgiram em sua vida: a ficção científica e o desejo empreendedor. Seus interesses o seguiram até sua adolescência, quando programou e vendeu um jogo de computador por 500 dólares quando tinha apenas 12 anos de idade.

Musk mudou-se para o Canadá anos depois, onde cursou física em Kingston, na Queen’s University.

Anos depois, Musk foi para os EUA, onde aflorou de vez a sua veia empreendedora. Seu primeiro negócio relevante foi com a Zip2, uma plataforma online de jornais que vendeu em 1999.

Em seguida, ele criou a X.com, que futuramente tornou-se o PayPal, site de pagamentos comprado pelo eBay no ano de 2003. Hoje, é possível comprar ações dessa companhia em uma corretora de valores.

Desde então, Musk tem atuado em diversas empresas e projetos do setor tecnológico. É mais conhecido pela sua atuação na Tesla e no Twitter, mas busca resolver diversos problemas de infraestrutura com soluções tecnológicas.

Como Elon Musk ficou rico?

Mas, afinal, como Elon Musk ficou rico? Em primeiro lugar, Elon Musk ficou rico com a venda da Zip2. Em seguida, com a venda da companhia PayPal. Por fim, o que o deu a sua fortuna hoje é a sua participação majoritária na Tesla, empresa em que atua como CEO.

Na venda da Zip2, Musk tornou-se milionário. Já na venda do PayPal, essa negociação deu a ele e a diversos outros sócios da empresa de pagamentos o status de bilionários.

Esse grupo foi apelidado carinhosamente como “máfia do PayPal”, e envolve gente como Peter Thiel (famoso empreendedor e autor de livros), Yishan Wong (CEO do Reddit), Steve Chen e Chad Hurley (cofundadores do YouTube) e outros.

Já a participação na Tesla ocorreu através do investimento de Elon Musk nessa companhia.

Ele assumiu o comando da empresa, que cresceu de forma exponencial e tornou-o o multimilionário que ele é hoje, mostrando que ativos de renda variável podem multiplicar seu capital.

Empresas de Elon Musk

De fato, as empresas de Elon Musk são muitas, abrangendo diversos setores. Entretanto, todas elas buscam soluções tecnológicas para seus problemas:

Zip2

A Zip2 é uma empresa de produção de conteúdo para jornais. Foi vendida no ano de 1999 por frações milionárias.

X.com e PayPal

A X.com é um projeto que viria a se tornar o PayPal, plataforma de pagamentos líder de mercado que promove mais comodidade ao fazer operações bancárias.

Sua venda tornou Musk bilionário. O ticker de negociação da empresa é PYPL34.

Tesla

Esse é, de fato, o empreendimento mais famoso do bilionário. A empresa busca inovações no setor energético, com sua linha de produtos mais famosa sendo a de carros elétricos. Ela é parte importante do S&P500.

A Tesla lançou seu primeiro carro em 2018, o Model 3. Além disso, ela atua com suas subsidiárias em várias áreas, como geração de energia solar.

De fato, isso deu destaque a companhia e fez com que suas ações multiplicassem de valor, o que tornou Musk o homem mais rico do planeta. Seu código de negociação é TSLA34.

Solar City

A Solar City é uma companhia de energia limpa que pertence a Tesla. É uma abricante de painéis solares que domina o mercado dos EUA.

Hyperloop

O Hyperloop é um projeto que visa criar uma forma de transporte que permita a viagem através de longas distâncias com uma tecnologia livre de resistência ao ar, permitindo uma eficiência muito maior no transporte de bens e pessoas.

Neuralink

A Neuralink é uma empresa que desenvolve pesquisas na área de neurotecnologia.

Space X

A companhia SpaceX atua no setor aeroespacial. Foi o primeiro projeto financiado de maneira 100% privada que mandou uma nave para fora da Terra.

Starlink

A Starlink é um projeto conectado com a SpaceX. Seu objetivo é implementar um sistema de satélites que promovam acesso à internet de alta velocidade em diversos cantos do planeta.

The Boring Company

The Boring Company é uma companhia que atua na área de infraestrutura, buscando implementar meios de transporte que sejam mais eficientes no que fazem.

Twitter

Por fim, Elon Musk adquiriu em 2022 a rede social Twitter, uma das mais utilizadas em todo o mundo. A negociação se arrastou por meses, com muitas opiniões contra e a favor da aquisição.

Por fim, houve a compra em outubro de 2022 por parte de Musk. Seu ticker de negociação é TWTR34.

Assim que entrou, o empreendedor renovou a gestão e provocou mudanças importantes na rede. Essa compra não impediu Musk de continuar sendo um dos 10 homens mais ricos do mundo.

Vida pessoal de Elon Musk

Além de ser um sucesso nos seus empreendimentos, Musk também é uma personalidade muito conhecida: ele é muito ativo na rede social Twitter, dando opiniões sobre uma grande variedade de assuntos.

Além disso, ele também participou do podcast Joe Rogan, o maior do mundo, além de ser entrevistado em diversos outros locais. Nessas entrevistas, Musk falou não só sobre suas empresas, mas também sobre opiniões pessoais.

Musk possui 9 filhos: 6 com sua primeira esposa, a escritora Justine Wilson, tendo um deles falecido; 2 com a cantora Claire Elise Boucher, mais conhecida como Grimes; e mais 2 com a empresária Shivon Zilis.

Quem deseja acompanhar Musk em seus projetos pode buscar adquirir os BDRs de suas empresas que estão disponíveis no Brasil, como Twitter e Tesla.

