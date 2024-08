Quanto rende R$ 30 mil na poupança por mês?

Investir na poupança é uma das opções mais populares entre os brasileiros, especialmente para quem busca segurança e liquidez. No entanto, com a taxa Selic a 10,5% ao ano, é importante entender quanto R$30 mil na poupança renderiam por mês e como esse rendimento se compara a outras alternativas de investimento, como Tesouro Selic, CDBs e fundos de renda fixa.

Rendimento na poupança

Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a variação da Taxa Referencial (TR), que atualmente está zerada. Vamos calcular o rendimento mensal de R$30 mil na poupança:

Rendimento na poupança:

Rendimento = Valor Investido * Taxa de Rendimento Mensal

Rendimento = 30.000 * 0,005

Rendimento = R$150

Com R$30 mil na poupança, o rendimento mensal seria de R$150.

Rendimento no Tesouro Selic

O Tesouro Selic é uma alternativa mais rentável que a poupança, especialmente em um cenário de Selic elevada. Vamos calcular o rendimento de R$30 mil investidos no Tesouro Selic:

Rendimento no Tesouro Selic:

Rendimento = Valor Investido * (Taxa Selic Anual / 12)

Rendimento = 30.000 * (0,105 / 12)

Rendimento = R$262,50

Portanto, o rendimento mensal de R$30 mil investidos no Tesouro Selic seria de aproximadamente R$262,50.

Rendimento em CDBs de bancos médios

CDBs de bancos médios costumam oferecer taxas de retorno superiores ao Tesouro Selic, especialmente aqueles que pagam em torno de 110% do CDI. Vamos calcular o rendimento:

Rendimento em CDBs a 110% do CDI:

Rendimento = Valor Investido * (Taxa CDI Anual * 1,10 / 12)

Rendimento = 30.000 * (0,105 * 1,10 / 12)

Rendimento = R$288,75

Assim, R$30 mil investidos em um CDB que paga 110% do CDI renderiam aproximadamente R$288,75 por mês.

Rendimento em fundos de renda fixa

Fundos de renda fixa, que acompanham a Selic e o CDI, também são uma opção interessante. Considerando uma taxa de administração de 0,5% ao ano e um rendimento de 100% do CDI:

Rendimento em fundos de renda fixa:

Rendimento = Valor Investido * (Taxa CDI Anual * 0,995 / 12)

Rendimento = 30.000 * (0,105 * 0,995 / 12)

Rendimento = R$261,26

Nesse caso, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$261,26.

Comparação entre os investimentos

Poupança: R$150 por mês

R$150 por mês Tesouro Selic: R$262,50 por mês

R$262,50 por mês CDBs a 110% do CDI: R$288,75 por mês

R$288,75 por mês Fundos de renda fixa: R$261,26 por mês

Por que você deve entender sobre rendimentos

Ao comparar as diferentes opções de investimento, vemos que a poupança oferece o menor rendimento, enquanto os CDBs de bancos médios, que pagam 110% do CDI, proporcionam o maior retorno. O Tesouro Selic e os fundos de renda fixa também são opções mais rentáveis que a poupança. Para quem deseja maximizar o retorno sobre R$ 30 mil, é importante considerar alternativas como CDBs ou Tesouro Selic, que oferecem maior rentabilidade com um nível de risco ainda bastante controlado.