Diversos vídeos que circulam nas redes sociais mostram paredões de fumaça e linha de fogo cortando o horizonte em cidades no estado de São Paulo. Em Ribeirão Preto, moradores relatam tempestade de poeira, fumaça e fogo. Segundo a Defesa Civil, a cidade está em situação de emergência neste sábado.

Enfrentando a pior onde de queimadas em décadas, o risco de novos focos de incêndio permanece elevado neste sábado. A MetSul Meteorologia emitiu um alerta sobre as condições climáticas que favorecem a propagação do fogo, com o tempo seco, quente e ventos intensos que contribuem para um cenário de extremo perigo.

Para se ter ideia da onda de incêndios, foram quase 5.000 focos de incêndios desde janeiro até agora, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). É a maior quantidade já registrada para o Estado de São Paulo desde o começo da série histórica, iniciada em 1998. E cerca da metade de todo esse fogo, foi apenas nas últimas 48 horas.

Esse é o nível de Ribeirão Preto… o próprio rascunho do inferno pic.twitter.com/0RiTJcq7Wr — Nani Braga (@nani_braga) August 24, 2024

Moradores relatam nas redes sociais que estão abandonando suas casas:

Ribeirão Preto AGORA! Amigos abandonando casas !!! Que Deus nos proteja! pic.twitter.com/umW4qlWj7j — Caio (@caiotombi) August 24, 2024

Segundo monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do estado, no momento, 34 cidades estão em alerta máximo para queimadas e 24 enfrentam focos ativos de incêndio. O balanço foi divulgado na manhã deste sábado (24).

A situação é agravada baixa umidade do ar e elevado risco devido à onda de calor que afeta todo o estado. O governador Tarcísio de Freitas realiza, hoje, um sobrevoo nas áreas com maior incidência de incêndios no interior de São Paulo.

O Governo de São Paulo anunciou também pacote de R$ 10 milhões para produtores afetados por queimadas por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. De acordo com a pasta, o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) oferecerá crédito emergencial de até R$ 50 mil com juros zero, destinado ao custeio e à recuperação da produção.

24 cidades com focos ativos de incêndio em São Paulo

Das 36 cidades paulistas em alerta máximo, 24 estão com focos de queimadas. Veja a lista divulgada pela Defesa Civil na manhã deste sábado: