Quem é o homem mais rico do Brasil?

O homem mais rico do Brasil hoje é Jorge Paulo Lemann. O empresário é cofundador do grupo 3G Capital, companhia que gere grandes marcas brasileiras e internacionais dos mais variados setores.

De acordo com dados da revista Forbes, esse investidor tem um patrimônio de 13,7 bilhões de dólares, encontrando-se na 133º posição dentre as pessoas mais ricas do mundo.

Além disso, diversas de suas empresas têm suas ações negociadas na bolsa de valores, como é o caso da Ambev, Kraft-Heinz e Americanas.

Quem é Jorge Paulo Lemann

Jorge Paulo Lemann é dono da maior cervejaria do mundo, a Ab InBev, além de sócio da 3G Capital, que comanda as redes Burger King, Tim Hortons, Kraft-Heinz e outros.

O grupo empresarial, fundado com seus sócios Marcel Telles e Beto Sicupira, é responsável por empresas de grande porte de alcance global.

Por fim, o homem mais rico do Brasil em 2022 é tão bem sucedido nos negócios que chegou a fazer negócios com Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, na aquisição da Kraft-Heinz.

Com efeito, essa ação está no portfólio da Berkshire-Hathaway, empresa de participação societária comandada por Buffett e seu braço direito Charlie Munger.

Não à toa ganhou o respeito do homem reconhecido como o maior investidor da história, Warren Buffett.

Biografia de Jorge Paulo Lemann

Jorge Paulo Lemann nasceu em 1939 no Rio de Janeiro. Estudou na Escola Americana do Rio de Janeiro e, em seguida, na Universidade de Harvard, cursando economia.

Em seguida, voltou para o Brasil e passou a trabalhar em diversos tipos de bancos e empresas do setor financeiro: Daltec no Rio de Janeiro, Credit Suisse e na Invesco, passando a se tornar sócio da última.

Anos depois, comprou o banco garantia, conhecendo aí Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, dois funcionários de destaque da instituição que viriam a ser seus sócios.

Em 1989, compraram a cervejaria a Brahma, adquirindo em seguida a Antarctica e criando a Ambev, que passou a se expandir internacionalmente com a compra da Interbrew e Anheuser-Busch (dona da Budweiser), tornando-se a maior cervejaria do mundo.

Além da maior cervejaria do Brasil, o empresário faz parte da 3G Capital, que cuida da gestão de diversas empresas, como Burger King, Americanas, Kraft-Heinz e outras.

Ações de diversas de suas empresas podem ser adquiridas na bolsa de valores, seja na B3 (a bolsa brasileira) ou em bolsas internacionais.

Empresas de Jorge Paulo Lemann

As empresas de Jorge Paulo Lemann atuam em diferentes setores do mercado, destacando-se sempre em sua atuação.

AB InBev

A AB InBev é a maior cervejaria do mundo, sendo resultado da fusão da brasileira Ambev, a belga Interbrew e a aquisição da SABMiller.

Atualmente, a cervejaria domina o mercado nacional de bebidas alcoólicas com marcas como Brahma, Antarctica, Skol, Budweiser e outras. Além disso, ela cuida da gestão das marcas da Pepsico (Pepsi, Guaraná Antártica, Sukita e outras) no país.

Por fim, a atuação se dá internacionalmente em diversas outras regiões do mundo. A Ambev possui o ticker de negociação ABEV3 e é uma das maiores companhias do Ibovespa.

Kraft-Heinz

A companhia Kraft-Heinz é a quarta maior empresa do ramo de alimentos e bebidas do mundo. Foi criada com a fusão da Kraft Foods com a H. J. Heinz.

A empresa produz extrato de tomate, molhos, laticínios e outros produtos. É possível comprar suas ações no exterior ou comprar seu BDR negociado na B3 com o código de negociação KHCB34.

Entre os maiores acionistas da empresa, está a Berkshire-Hathaway, gerida por ninguém menos do que Warren Buffett.

Brands International

A Brands Internacional atua no segmento de restaurantes, possuindo a operação de três companhias diferentes em setores distintos:

Burger King: hambúrgueres fast food (ticker de negociação nos EUA: QSR)

Popeys Louisiana Kitches: frango frito (ticker de negociação nos EUA: PLKI)

Tim Hortons: cafeteria (ticker de negociação nos EUA: THI)

Lojas Americanas

A Lojas Americanas é uma das maiores empresas de varejo do Brasil, sendo dona da B2W, shoptime e Submarino. Seu ticker de negociação é AMER3.

10 homens mais ricos do Brasil

Segue abaixo uma lista com os 10 homens mais ricos do Brasil e uma breve descrição de suas atividades:

1. Jorge Paulo Lemann - US$ 13,7 bilhões

Quando se pergunta quem é o homem mais rico do Brasil, a resposta é simples: trata-se de Jorge Paulo Lemann, cofundador da 3G Capital.

2. Marcel Herrmann Telles - US$ 9,5 bilhões

Em segundo lugar, está Marcel Herrmann Telles, sócio de Lemann e também cofundador da 3G Capital.

3. Eduardo Saverin - US$ 9,4 bilhões

Em terceiro lugar, encontra-se Eduardo Saverin, cofundador do Facebook (empresa listada na bolsa americana Nasdaq) juntamente com Mark Zuckerberg. Ele ainda possui um percentual das ações e hoje atua como investidor anjo.

4. Carlos Alberto Sicupira - US$ 7,8 bilhões

De fato: o terceiro cofundador da 3G Capital, Carlos Alberto Sicupira, também está entre os mais ricos do mundo, ocupando a quarta posição.

5. Irmãos Safra - US$7,6 bilhões

Os irmãos Safra são uma família de origem síria que é muito importante no setor bancário do país, sendo donos do Banco Safra.

6. Lucia Maggi - US$ 6,8 bilhões

De fato: além de ser a mulher mais rica do Brasil, Lucia Maggi possui a sexta maior fortuna do país. É viúva do falecido André Maggi, uma das maiores empresas da indústria agropecuária do país.

7. Jorge Moll Filho - US$ 6 bilhões

Jorge Moll Filho é um médico e empresário brasileiro que, atualmente, é presidente do conselho de administração da Rede D’Or São Luiz. A empresa é uma das maiores companhias de hospitais de todo o mundo.

8. André Esteves - US$ 5,7 bilhões

André Santos Esteves é um banqueiro e empresário brasileiro. É chairman e senior partner do BTG Pactual, ocupando a posição de um dos homens mais ricos do Brasil.

É possível comprar ações da companhia no home broker da corretora através do ticker de negociação BPAC11.

9. Alexandre Behring - US$ 5,2 bilhões

Há, ainda, mais um sócio da 3G Capital entre os mais ricos do país: Alexandre Behring é mais um cofundador do grupo empresarial de alcance global.

10. Luciano Hang - US$ 4,7 bilhões

Por fim, vale citar Luciano Hang, que, além de ser muito popular nas redes sociais, é dono da varejista Havan, uma das maiores empresas do setor nesse segmento no Brasil.

