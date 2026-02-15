Empresa cura arritmia cardíaca com 'choques' no coração. A ação disparou

As ações da Pulse Biosciences (PLSE) dispararam mais de 70% após a divulgação de resultados iniciais de seu sistema nPulse, uma tecnologia que envia microchoques de nanosegundos ao coração para tratar fibrilação atrial, um tipo de arritmia cardíaca. O estudo, o primeiro realizado em humanos, trouxe resultados animadores e reforçou a confiança do mercado na empresa.

O coração de cada um dos 165 pacientes foi remapeado cerca de três meses após o procedimento, e o ritmo cardíaco foi monitorado aos seis e 12 meses.

Os resultados foram animadores. O procedimento teve sucesso em 100% dos casos aos seis meses e 96% ao final de um ano. Além disso, apenas 1,3% dos pacientes apresentaram eventos adversos graves relacionados ao tratamento.

Repercussão no mercado

A reação dos investidores foi imediata. Desde o anúncio, as ações da PLSE subiram 70%. Nos últimos seis meses, a valorização da empresa supera em muito a média do setor, enquanto o S&P 500 subiu 11% no mesmo período.

A capitalização de mercado da PLSE atualmente vale US$ 1,41 bilhão.

O otimismo do mercado reflete não apenas os resultados clínicos, mas também a perspectiva de expansão da Pulse Biosciences. A empresa pretende ampliar os estudos nos Estados Unidos e na Europa, o que pode acelerar a adoção do nPulse e gerar novas oportunidades de receita.