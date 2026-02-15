Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Empresa cura arritmia cardíaca com 'choques' no coração. A ação disparou

Divulgação de dados iniciais do sistema chamado nPulse animaram os investidores

25 Mulheres na Ciência: por meio do reconhecimento de cientistas mulheres, premiação quer inspirar jovens para atuar em áreas STEM (3M/Divulgação)

25 Mulheres na Ciência: por meio do reconhecimento de cientistas mulheres, premiação quer inspirar jovens para atuar em áreas STEM (3M/Divulgação)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 14h58.

As ações da Pulse Biosciences (PLSE) dispararam mais de 70% após a divulgação de resultados iniciais de seu sistema nPulse, uma tecnologia que envia microchoques de nanosegundos ao coração para tratar fibrilação atrial, um tipo de arritmia cardíaca. O estudo, o primeiro realizado em humanos, trouxe resultados animadores e reforçou a confiança do mercado na empresa.

O coração de cada um dos 165 pacientes foi remapeado cerca de três meses após o procedimento, e o ritmo cardíaco foi monitorado aos seis e 12 meses.

Os resultados foram animadores. O procedimento teve sucesso em 100% dos casos aos seis meses e 96% ao final de um ano. Além disso, apenas 1,3% dos pacientes apresentaram eventos adversos graves relacionados ao tratamento.

Repercussão no mercado

A reação dos investidores foi imediata. Desde o anúncio, as ações da PLSE subiram 70%. Nos últimos seis meses, a valorização da empresa supera em muito a média do setor, enquanto o S&P 500 subiu 11% no mesmo período.

A capitalização de mercado da PLSE atualmente vale US$ 1,41 bilhão.

O otimismo do mercado reflete não apenas os resultados clínicos, mas também a perspectiva de expansão da Pulse Biosciences. A empresa pretende ampliar os estudos nos Estados Unidos e na Europa, o que pode acelerar a adoção do nPulse e gerar novas oportunidades de receita.

Acompanhe tudo sobre:Pesquisas científicasAçõesbolsas-de-valores

Mais de Invest

O mercado financeiro já teve um bloco de carnaval. Conheça o 'Valores do Samba'

Carnaval dá mais retorno financeiro que setores da indústria, diz economista

Investidores chamavam essa empresa de 'lixo' — até que suas ações dobraram de preço

Ibovespa fecha em baixa de 0,7%, mas sobe 1,9% na semana

Mais na Exame

Mundo

Trump anuncia mais de US$ 5 bilhões do Conselho de Paz para reconstrução de Gaza

Inteligência Artificial

O paradoxo da IA que está tirando US$ 1,5 trilhão das big techs

Esporte

Botafogo x Flamengo: confira as prováveis escalações para o clássico

Brasil

Desfile sobre Lula na Supacaí terá escultura de 18 metros e referências à oposição