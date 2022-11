O que é Fan Token e como funciona?

Fan Token é um tipo de token que tem se tornado muito popular no mercado de criptomoedas por causa da sua relação com times de futebol. No Brasil, não é diferente.

Ao longo dos anos, vários clubes brasileiros criaram os seus fan tokens, um tipo de criptoativo que conecta os fãs com seus times de coração.

O que é Fan Token?

Um fan token é um tipo de token (ou seja, um criptoativo que roda em alguma blockchain) ligado a algum time esportivo. É um utility token (ou seja, um token com alguma função específica) que dá acesso a produtos e serviços exclusivos para os seus detentores.

Além disso, esse tipo de cripto permite que os torcedores participem de votações relacionadas a algumas decisões do clube. Ou seja: eles funcionam como uma espécie de programa de sócio torcedor, dando benefícios exclusivos aos seus detentores.

No Brasil, o tipo de fan token mais conhecido é, de fato, o de clubes de futebol. Isso acontece pois esse é o esporte mais famoso no país.

Portanto, quando se pergunta o que é fan token, uma coisa é clara: é um tipo de criptoativo cada vez mais famoso no país – e que só tende a aumentar a sua popularidade com o crescimento da adoção de cripto ao longo dos anos.

Além disso, já que são criptoativos, eles podem se valorizar ou desvalorizar, podendo trazer uma rentabilidade aos torcedores que comprarem e venderem com lucro.

Como funciona o Fan Token?

De fato, esse é um tipo de criptoativo muito famoso. Mas como funciona o fan token? É simples: ele é um ativo criptográfico que funciona em uma rede blockchain. As mais famosas no Brasil são a Chiliz (CHZ) e a Bitcicoin (BTCI).

Ou seja: esses tokens não funcionam em redes maiores, como a rede da Ethereum, Solana, Cardano ou outros protocolos. São utility tokens mais nichados para uma função específica.

Além disso, a sua função é promover a conexão entre a base de torcedores e fãs com os seus times de coração, dando benefícios exclusivos e direito de participação em algumas decisões do time.

Por isso, eles não têm a utilidade de meio de pagamento. Ou seja: não é possível fazer compras com esses tokens, já que sua função é outra.

Como exemplo de sua utilidade, estão: escolher o design de novos uniformes e outros produtos, participar de enquetes exclusivas, algumas frases escritas em vestiários e mais.

Quais times brasileiros têm fan tokens?

Existem diversos clubes com fan tokens no Brasil e no mundo. Veja abaixo alguns exemplos de fan token de times brasileiros:

Atlético-MG

O Atlético MG tem o seu fan token GALO e permite participar de diversas decisões a respeito da equipe.

São Paulo

O São Paulo possui token de código SPFC. Logo de início, foi possível usá-lo para participar na escolha das frases que existem no anel superior do Morumbi, estádio do clube.

Cruzeiro

O time do Cruzeiro também possui um fan token de código CRZ. Os torcedores poderão participar de promoções exclusivas possuindo esse criptoativo.

Santos

De fato: o projeto do Santos foi diferente, pois foi feito através da PancakeSwap, um ativo de De-Fi pertencente à Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo. O ticker de negociação desse ativo é SANTOS.

Corinthians

Um dos maiores times do Brasil, o Corinthians, também tem o token, o SCCP. Um exemplo de utilidade para o token é a votação para definir qual será o próximo craque do clube que será adicionado na sede do time, no Parque São Jorge.

Flamengo

Outro dos maiores times do Brasil, o Flamengo, possui o fan token MENGO. Um exemplo de uso para o token foi a definição da frase na parede do vestiário do Flamengo no Maracanã.

Palmeiras

O Palmeiras, que vem se destacando como um dos maiores times do país, possui um token com o ticker de negociação VERDÃO. Torcedores têm direito a benefícios exclusivos.

Vasco

De fato: o Vasco também se adaptou a essa nova tecnologia e possui agora o seu fan token Vasco Token , permitindo benefícios exclusivos para seus torcedores.

O token do Vasco funciona de uma maneira um pouco diferente: nesse caso, os torcedores ganham lucros nas negociações envolvendo os jogadores do time.

Fluminense

Com seu token FLU, o Fluminense está entre os times cariocas a possuir esse tipo de criptoativo e conferir benefícios a seus torcedores.

Internacional

O importante time da região sul do país, o Internacional, possui o fan token de código SACI, dando ofertas exclusivas para fãs do time.

Seleção brasileira

Por fim, a própria seleção brasileira possui um token, o Brazil Fan Token (BFT). Como prêmios, estão recompensas e experiências exclusivas.

Como comprar Fan Token?

De fato: para saber como comprar fan token, é bem simples. O procedimento é muito similar ao que acontece com a compra da maioria das criptomoedas no mercado.

Em primeiro lugar, o torcedor deve saber que ele precisa possuir a criptomoeda nativa da rede blockchain para comprar o fan token que deseja. As mais comuns são a Chiliz (CHZ), da Socios.com, e Bitcicoin (BTCI), da Bitci.

Sendo assim, em seguida é preciso se cadastrar em uma corretora de criptomoedas, também conhecidas como exchanges. É preciso ter certeza que a corretora em questão negocie o token nativo da blockchain em que se encontra o fan token desejado.

Em seguida, basta adicionar saldo na corretora e comprar os ativos no ambiente de negociações. As corretoras costumam oferecer a variação de preços dos ativos ao longo do tempo para manter o controle dos investimentos.

Dessa forma, é possível participar das condições exclusivas que esse token oferece e até mesmo ganhar uma rentabilidade com esses ativos.

Entretanto, é preciso estar atento ao perfil de investidor na hora de comprar esse ativo caso o objetivo seja a especulação. Assim, há mais chances do investimento trazer frutos.

