Fan token da seleção argentina despenca após derrota de virada para a Arábia Saudita

Em direção oposta à criptomoeda da Web3 que disparou 91% com o anúncio da Bitnance enquanto um analista apontava metas de fundo do poço e alta histórica do bitcoin, dados de monitoramento do CoiMarketCap na manhã desta terça-feira, 22 também indicavam queda da maioria dos fan tokens de seleções de futebol, inclusive algumas favoritas ao título da Copa do Mundo, iniciada no último dia 20 no Catar.

O fan token da Seleção Brasileira, por exemplo, Brazil National Football Team Fan Token (BFT), era negociado por volta de US$ 0,76 (-7,47%) enquanto o Spain National Fan Token (SNFT) se encontrava precificado em US$ 0,35 (-8,5%) e o Portugal National Team Fan Token (POR) era trocado de mãos por US$ 4,81 (+,076%), entre outras baixas da maioria dos fan tokens, incluindo times de futebol e outras modalidades esportivas.

A queda do BFT parecia não incomodar os torcedores e investidores brasileiros, principalmente os que secaram a Seleção Argentina de Futebol na estreia dos hermanos contra a modesta Seleção da Arábia Saudita. Isso porque o fan token da Seleção Argentina, Argentine Football Association Fan Token (ARG), apresentava queda de 28% ao ser negociado por US$ 5,16.

O recuo no preço do ARG, que chegou a 35%, aconteceu após uma improvável virada dos sauditas no segundo tempo, já que os argentinos abriram o placar na primeira etapa com um gol de pênalti marcado por Lionel Messi.

A vitória histórica imposta pela Arábia Saudita sobre a Argentina por meio dos dois marcados na etapa complementar, aos 7 e 11 minutos do segundo tempo, não tira a chance de classificação e até de conquista do título por parte dos argentinos, mas, por ora, além da zoação, o ARG é “campeão em queda.”

Pelo gráfico, é possível perceber que o ARG atingiu um pico diário no meio da madrugada ao ser negociado por US$ 7,56. Depois disso, o token chegou a recuar para US$ 7,23 e depois subiu para US$ 7,46, pouco antes de a bola rolar. Depois disso, o que se viu foi uma queda verticalizada que levou o ARG a ser negociado por US$ 4,88.

Mas, apesar da zoeira com os hermanos e a queda do ARG, a Copa do Mundo pode renovar o interesse de torcedores e investidores por estes tipos de criptoativos.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok