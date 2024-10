Jogos de hoje, sábado, 26 de outubro de 2024: horários e onde assistir ao vivo

Os destaques do futebol deste sábado, 26, incluem os confrontos do Real Madrid x Barcelona pelo Campeonato Espanhol, além de várias partidas do Brasileirão e da Premier League.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

8h - Karlsruher x Hertha Berlin - Onefootball

8h - Schalke 04 x Greuther Furth - Onefootball

8h - Elversberg x Hamburgo - Onefootball

15h30 - Fortuna Dusseldorf x Kaiserslautern - Onefootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

8h30 - Coventry City x Luton Town - Disney+

Campeonato Espanhol

9h - Real Valladolid x Villarreal - ESPN e Disney+

11h15 - Rayo Vallecano x Alavés - Disney+

13h30 - Las Palmas x Girona - Disney+

16h - Real Madrid x Barcelona - Disney+

Campeonato Italiano

10h - Napoli x Lecce - ESPN 4 e Disney+

13h30 - Bologna x Milan - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Atalanta x Hellas Verona - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Alemão

10h30 - Stuttgart x Holsten Kiel - Onefootball

10h30 - RB Leipzig x Freiburg - Onefootball

10h30 - Augsburg x Borussia Dortmund - CazéTV e Onefootball

10h30 - St. Pauli x Wolfsburg - Onefootball

13h30 - Werder Bremen x Bayer Leverkusen - Sportv, CazéTV e Onefootball

Premier League

11h - Manchester City x Southampton - ESPN e Disney+

11h - Aston Villa x Bournemouth - ESPN 3 e Disney+

11h - Brighton x Wolves - Disney+

11h - Brentford x Ipswich - Disney+

13h30 - Everton x Fulham - ESPN e Disney+

Brasileirão

16h30 - Palmeiras x Fortaleza - Globo e Premiere

16h30 - Flamengo x Juventude - Globo e Premiere

16h30 - Grêmio x Atlético-GO - Globo e Premiere

16h30 - Vitória x Fluminense - Premiere

18h30 - Athletico-PR x Cruzeiro - CazéTV e Rede Furacão

19h - Atlético-MG x Internacional - Premiere

19h - RB Bragantino x Botafogo - Premiere

21h - Criciúma x São Paulo - Sportv e Premiere

Amistoso Internacional Feminino

18h30 - Brasil feminino x Colômbia feminina - Sportv

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid contra o Barcelona; veja horário

O jogo Real Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo no Disney+, às 16h.

Globo

Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.