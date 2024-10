Em setembro, mercado cambial da China negocia total de US$ 3,51 trilhões

Os dados estatísticos divulgados pela Administração Estatal de Câmbio da China em 25 de outubro mostram que, em setembro, o mercado cambial chinês (excluindo o mercado de pares de moedas estrangeiras) negociou um total de RMB 24,84 trilhões, o que equivale a US$ 3,51 trilhões.

Mercado Bancário e Interbancário

Dentre os resultados, o mercado bancário para clientes negociou RMB 3,93 trilhões (ou US$ 0,56 trilhão), enquanto o mercado interbancário registrou RMB 20,90 trilhões (equivalente a US$ 2,95 trilhões). Este desempenho reflete o vigor do mercado interbancário, que representa a maior fatia das negociações totais.

Mercado à Vista e Derivativos

As operações no mercado à vista somaram RMB 9,59 trilhões (cerca de US$ 1,35 trilhão), enquanto o mercado de derivativos acumulou RMB 15,25 trilhões, correspondendo a aproximadamente US$ 2,15 trilhões. Estes números reforçam a alta representatividade dos derivativos nas operações cambiais chinesas.

Acumulado do Ano

De janeiro a setembro de 2024, o mercado cambial da China totalizou RMB 215,17 trilhões, o que equivale a US$ 30,27 trilhões. Esse montante indica o papel significativo do país nas negociações cambiais globais.