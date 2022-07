Investir em fundos multimercado é seguro?

Os fundos multimercado são importantes opções de investimento, atendendo aos mais diversos perfis de investidor. No entanto, uma das principais dúvidas é se de fato eles são alternativas seguras.

Há uma grande variedade de fundos, estratégias e níveis de risco. Sendo assim, existem diversos fatores para se analisar se é seguro investir em fundos multimercado e se realmente é uma boa opção ao investidor.

O que são os fundos multimercado?

Os fundos multimercado são uma maneira de os investidores juntarem parte de seu dinheiro de forma coletiva, objetivando superar os retornos médios do mercado. Para isso, os gestores de fundos profissionais são os responsáveis por administrar o fundo, adotando estratégias para seu melhor desempenho.

Os fundos multimercado são fundos de investimento coletivo que normalmente negociam ativos líquidos, ou seja, ativos que podem ser rapidamente convertidos em dinheiro sem perder valor.

Isso permite transações mais complexas, bem como opções de gerenciamento de risco que ajudam a reduzir o risco de investimento. Tais técnicas podem incluir alavancagem, venda a descoberto etc.

Como os fundos multimercado funcionam?

Dado que cada gestor tem sua própria estratégia de lucro, os fundos multimercado operam de maneiras distintas. No entanto, todo fundo multimercado possui algumas coisas em comum, incluindo os seguintes pontos:

Utilização de várias ferramentas financeiras disponíveis na bolsa de valores , entre elas realização de posições curtas (venda de ações com dinheiro emprestado para posterior compra quando o preço cai), uso de derivativos, investimento em private equity e uso de alavancagem, de modo a aumentar seus retornos potenciais;

Cobrança com base na taxa de desempenho do gestor e uma taxa anual com base no valor do fundo multimercados ;

Foco em praticamente qualquer tipo de ativo, desde que o gestor do fundo veja uma oportunidade de obter lucro e divulgue a estratégia do fundo.

O gestor do fundo é responsável por desenvolver a carteira de investimentos e gerenciar as entradas e saídas de caixa do fundo, sendo diretamente responsável ​​por cada decisão de investimento e pelas estratégias que o fundo utilizará.

É seguro investir em fundos multimercado?

Os fundos multimercado possuem estratégias, retornos e taxas distintas, e os gestores geralmente têm a capacidade de alterar a estratégia ou os ativos. Além disso, alguns gestores se concentram em melhorar seus retornos, enquanto outros oferecem diversificação, como, por exemplo, exposição a criptomoedas.

Desse modo, os fundos multimercado podem ser uma opção de investimento adequada para que alguns investidores realizem a diversificação do portfólio. No entanto, é preciso que os investidores realizem suas pesquisas antes de concretizar este tipo de investimento.

Em outras palavras, é preciso identificar as métricas importantes e os resultados desejados. Isso pode significar olhar para o valor de um fundo multimercado, como seus retornos anuais, incluindo anos anteriores.

Além disso, é necessário que os investidores estejam familiarizados com as estratégias de investimento, com a estrutura de taxas, regras de liquidação, bem como, suportar flutuações potencialmente violentas.

Em suma, apesar dos desafios, é seguro investir em fundos multimercado, oferecendo aos investidores uma alternativa sólida aos fundos de investimento tradicionais, trazendo maiores retornos e não necessariamente atrelados aos mercados de ações e títulos.

Apesar disso, é necessário observar alguns pontos importantes para investir em fundos multimercado com segurança. Uma delas é enxergar as opções presentes no mercado, avaliando se de fato elas têm bom histórico e reconhecimento. Do mesmo modo, verificar a qualificação das pessoas envolvidas com aquele fundo também é fundamental.

