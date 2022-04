Alavancagem: como usar método de forma responsável e aumentar seus ganhos

Sabia que é possível operar no mercado de criptoativos com mais dinheiro do que você tem na sua conta? Esse método, chamado alavancagem e que funciona como uma espécie de empréstimo, pode multiplicar os ganhos das suas operações de trade. Ele não é exclusivo do mercado cripto, mas é neste setor que ele pode causar maior impacto e permitir ganhos estratosféricos.

A alavancagem funciona assim: o investidor entra, por exemplo, com 100 reais e alavancagem de 10 vezes. Assim, ele vai operar com 10 vezes o valor investido, ou seja, 1.000 reais. Os 900 reais de diferença, que o investidor não possui, serão emprestados pela corretora.

Isso signifca que na situação hipotética acima, se uma operação render 10%, ao invés de ganhar 10 reais (10% dos 100 reais investidos), o investidor sairá com 100 reais de lucro (10% de 1.000 reais, que é o valor utilizado na operação com alavancagem de 10 vezes).

O sistema de alavancagem, que é usado no mercado de derivativos (futuros, opções, etc.) também existe em outros mercados, como ações e índices. No entanto, no mercado cripto ele tem um impacto muito mais significativo, já que as alavancagens oferecidas pelas corretoras são muito maiores, chegando a até 100 vezes.

Assim como pode maximizar os lucros, a alavangem também pode aumentar o prejuízo. Por isso, entender o funcionamento da ferramenta, fazer gestão de risco e ter o completo entendimento da dinâmica do mercado de derivativos é fundamental.

Para quem busca se envolver neste setor do mercado cripto, que ainda é pouco explorado no Brasil, dois dos maiores especialistas do Brasil neste assunto se juntaram para oferecer quatro aulas ao vivo, online e totalmente gratuitas, com valiosas dicas para deixar qualquer trader ou investidor preparado para buscar lucros exorbitantes.

"A alavancagem é uma vantagem, mas você tem que entender como usar. Ela dá a possibilidade de montar posições maiores, mas é mais arriscada, porque ao mesmo tempo que maximiza lucros ela também maximiza prejuízos. Então vale a pena se dedicar e aprender, porque alavancagem vai fazer você se mexer mais rápido e, principalmente, ter posições maiores. Quem não alavanca não fica rico", comentou o head de Digital Assets do BTG Pactual, André Portilho, um dos especialistas que comandarão as aulas gratuitas sobre o mercado de derivativos de cripto.

No mercado de contratos futuros, onde as alavancagens são mais comuns, o investidor pode operar em qualquer direção. Assim, é possível ganhar independentemente de como estiver o mercado, se em queda ou em alta.

"O mercado cripto, por apresentar uma volatilidade maior que os mercados tradicionais, traz mais oportunidades de operar tanto comprado, nas altas, como vendido, nas baixas. Além disso, tem instrumentos e mecânica de funcionamento que tornam muito mais fácil essas operações", complementa Portilho.

Essas e outras nuances deste setor tornam o mercado de derivativos de criptomoedas os tornam um terreno cheio de oportunidades e que ainda não é tão explorado entre investidores "comuns" quanto o mercado à vista - apesar de movimentar quase o triplo do valor todos os dias.

Quer aprender tudo sobre o funcionamento e as oportundades deste mercado?

