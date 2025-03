Follow-on Offer: entenda o que é e como funciona

No mercado financeiro, as empresas podem emitir novas ações para captar recursos além do que já foi arrecadado em sua oferta pública inicial (IPO). Esse processo é chamado de Follow-on Offer, ou oferta subsequente de ações, e pode ser uma estratégia importante tanto para companhias em crescimento quanto para investidores que buscam novas oportunidades na bolsa.

Seja para financiar projetos, reduzir dívidas ou expandir operações, o follow-on pode impactar significativamente o valor de uma ação e a participação dos acionistas. Entenda como funciona, suas vantagens e o que considerar antes de investir.

O que é o Follow-on Offer?

O Follow-on Offer é a emissão de novas ações por uma empresa que já está listada na bolsa de valores. Diferente do IPO, que marca a estreia da companhia no mercado de capitais, o follow-on ocorre quando uma empresa já negociada decide captar mais recursos por meio da venda de novas ações.

Essa oferta pode ser feita de duas formas:

Primária : os recursos arrecadados vão diretamente para a empresa, que os usa para expansão, investimentos ou pagamento de dívidas.

: os recursos arrecadados vão diretamente para a empresa, que os usa para expansão, investimentos ou pagamento de dívidas. Secundária: os acionistas atuais vendem parte de suas participações, sem que a empresa receba novos recursos.

Quais as vantagens do Follow-on Offer?

O follow-on pode beneficiar tanto a empresa quanto os investidores. Para a companhia, a principal vantagem é a captação de capital sem precisar recorrer a empréstimos, o que pode reduzir o endividamento. Além disso, a oferta pode aumentar a liquidez das ações e ampliar a base de investidores.

Para quem investe, o follow-on pode ser uma chance de comprar ações a preços mais atrativos, já que as novas emissões costumam oferecer descontos em relação ao valor de mercado. Além disso, pode indicar expansão e fortalecimento da empresa, dependendo do motivo da oferta.

Como funciona a oferta subsequente de ações?

O processo de follow-on segue etapas estruturadas para garantir transparência e eficiência na emissão das ações. Primeiro, a empresa anuncia a intenção de realizar a oferta e submete um pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em seguida, instituições financeiras atuam como coordenadoras da oferta, definindo quantidade de ações e preço junto ao mercado.

Investidores interessados podem participar do processo, que pode ser aberto a qualquer investidor (oferta pública) ou restrito a grandes investidores (oferta restrita). Após a venda das ações, o capital captado é direcionado conforme o plano da empresa.

Para quem o Follow-on é indicado?

O follow-on pode ser uma boa estratégia tanto para empresas que buscam expansão quanto para investidores que desejam aumentar sua participação em uma companhia. No entanto, é essencial avaliar o motivo da oferta, o impacto da emissão no preço das ações e as perspectivas da empresa no mercado.

Quem já possui ações da empresa deve considerar o efeito da diluição, que ocorre quando a emissão de novas ações reduz a participação proporcional dos acionistas antigos. Para evitar isso, alguns investidores optam por comprar mais papéis durante a oferta.

Vale a pena investir em Follow-on?

O sucesso de um follow-on depende do contexto da empresa e do mercado. Se a captação de recursos for usada para expansão estratégica e crescimento sustentável, pode ser uma boa oportunidade de investimento. Porém, se for motivada por dificuldades financeiras, é importante analisar os riscos antes de participar.

Avaliar o histórico da empresa, seu planejamento de uso dos recursos e o desconto oferecido nas novas ações são passos fundamentais para tomar uma decisão informada e aproveitar as oportunidades que o follow-on pode proporcionar.