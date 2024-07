'A defesa da democracia é mais importante do que qualquer título', diz Biden em discurso

Em seu primeiro discurso aos EUA depois de desistir da reeleição, o presidente americano, Joe Biden, defende sua decisão e o endosso à candidatura da sua vice, Kamala Harris, como a melhor escolha para a democracia do país, segundo trechos divulgados pela Casa Branca nesta quarta-feira. Emocionado, o mandatário de 81 anos falou diretamente do Salão Oval três dias depois do oficializar sua saída da disputa contra o ex-presidente Donald Trump após semanas de pressões internas e especulações.

"A defesa da democracia, que está em risco, é mais importante do que qualquer título", disse Biden, destacando que a decisão "não é sobre mim, é sobre você, suas famílias". "Decidi que a melhor maneira de avançar é passar o bastão para uma nova geração".

Destacando seu amor pelo país e gratidão ao povo americano, o presidente defendeu seu trabalho como presidente e político ao longo de décadas no Congresso.

"Eu acredito que minha trajetória como presidente, na minha liderança no mundo, mas nada pode ficar no meio de salvar a democracia, isso inclui ambição individual", disse Biden, defendendo seu legado. "Eu sei que há um tempo e um lugar pra novas vozes, e este tempo é agora".

Biden ainda reforçou que seguirá a frente da Casa Branca até o final do seu mandato, em janeiro, "reduzindo os custos para as famílias trabalhadoras e fazendo crescer nossa economia":

"Continuarei defendendo nossas liberdades individuais e direitos civis. Pelo direito de votar ao direito de escolher".

O furacão antes da desistência Ainda na sexta-feira, segundo pessoas próximas a Biden, ele recebeu telefonemas de parlamentares aliados, incluindo a senadora Elizabeth Warren, a quem garantia que seguiria até o fim — o democrata citava a resiliência que marcou sua longa vida política e como ele conseguiu dar a volta por cima mesmo em momentos que pareciam intransponíveis. Em uma ligação com Ron Klain, ex-chefe de Gabinete do democrata e que se tornou um conselheiro próximo, ouviu o pedido para que não saísse da disputa. A resposta foi direta. "Essa é minha intenção. Isso é o que farei", disse Biden, segundo o New York Times.

O presidente vinha de uma semana terrível: quase 40 parlamentares defendiam publicamente que abandonasse a disputa e um artigo do ator e ativista democrata George Clooney, no qual dizia ser impossível vencer a eleição com ele, deu contornos dramáticos à crise interna. Uma nova sequência de gafes lhe garantiu espaço negativo no noticiário, mesmo durante a semana em que os republicanos coroaram Donald Trump, quando teoricamente estariam menos exposto. Em meio a uma série de desastres, Biden foi diagnosticado com Covid-19 pouco antes de um discurso.

“Espero retomar a campanha na semana que vem para continuar expondo a ameaça do Projeto 2025 de Donald Trump, ao mesmo tempo em que defendo meu passado e a visão que tenho para os EUA”, disse Biden, em comunicado na sexta-feira. “As apostas são altas e a escolha é clara. Juntos, vamos ganhar."

Nos bastidores, o clima era menos otimista.

No sábado, os líderes da campanha do democrata, incluindo a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, e o deputado Jim Clyburn fizeram uma reunião na qual já previam notícias impactantes nos dias seguintes. Uma semana antes, Biden, segundo o New York Times, havia pedido um pouco mais de tempo durante um telefonema com o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, no qual ouviu que muitos congressistas estavam dispostos a desistir de sua campanha.

Menos de 24 horas antes de confirmar a desistência, Biden conversou com assessores, com sinais de que cederia à pressão. No domingo, telefonou para Kamala Harris e para os gestores da campanha, além de membros de sua equipe, antes de anunciar ao mundo que seria o segundo presidente da História dos EUA a não concorrer à reeleição.

A carta em que formaliza a saída da corrida, segundo o New York Times, foi finalizada na manhã de domingo, e lida a alguns assessores antes de ser publicada no X.

"Venham até mim com o trabalho e vamos fazê-lo", disse-lhes o presidente, segundo o New York Times.

Passagem de bastão

A rápida declaração interna daria o tom de suas ações futuras, voltadas agora a garantir que Kamala fosse a candidata democrata. Ao mesmo tempo em que foi alvo de pesadas críticas de seus colegas de partido, Biden tinha muitos aliados, e alguns não pareciam dispostos a ver uma passagem de bastão como a que estava se desenhando. Agora, precisavam ser apaziguados.

"No começo fiquei com raiva, porque trabalhamos muito para dar a ele o tipo de apoio que o faria ficar. Fomos informados até o último minuto que ele iria ficar", disse ao site Politico a deputada Maxine Waters. "E depois que me acalmei, fiquei bem, porque ao fazer isso [desistir] ele apoiou Kamala. E eu pensei, bem, isso é ótimo".

O aval quase imediato a Kamala foi crucial para silenciar os que defendiam uma disputa aberta na convenção partidária e foi seguido por uma série de apoios do alto escalão democrata, como os do ex-presidente Bill Clinton, da ex-secretária de Estado e candidata em 2016, Hillary Clinton, além de deputados, senadores e governadores.

A ala progressista do Partido Democrata, que estava ao lado de Biden até o fim, rapidamente se posicionou com a vice-presidente, assim como doadores de campanha e os milhares de delegados que lhe garantiram o número necessário para a indicação, na segunda-feira. Os endossos de Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara, e dos líderes da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, e da maioria no Senado, Chuck Schumer, consolidaram um processo que parecia garantido desde o início.

"Entendo que as pessoas estão céticas hoje em dia, mas isso foi verdadeiramente orgânico", disse o senador Chris Murphy ao Wall Street Journal. "Quero dizer, soubemos disso [desistência] quando todo mundo soube. Não conversei com mais ninguém antes de apoiá-la, cerca de 60 minutos depois".

Biden não precisou de grandes gestos para formar a linha de frente de defesa de Kamala, mas sua relação próxima com a vice, construída ao longo de anos e com vários solavancos, pesou muito. A própria desistência deu ao presidente uma aura de sacrifício pessoal, exaltado em praticamente todas as notas e discursos. Agora, ele parece disposto a fazer o possível para garantir que ela seja eleita.

"O nome mudou na cabeça da chapa, mas a missão não mudou em nada", disse Biden, em conversa à sua equipe de campanha na segunda-feira, afirmando ainda que "não vai a lugar algum". "Eu sei que as notícias de ontem [domingo] foram surpreendentes, mas era a coisa certa a fazer".

Alguns assessores choraram durante a conversa, ao mesmo tempo em que corriam para preparar os novos materiais de divulgação. Biden também pediu que a equipe “acolhesse” Kamala, que visitou o comitê naquele mesmo dia — segundo o New York Times, o clima de entusiasmo geral entre os democratas desde domingo, visto também na alta histórica nas doações, também foi visto entre as pessoas envolvidas diretamente na campanha.