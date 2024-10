xAI, de Musk, mira nova rodada de investimentos para rivalizar com OpenAI e Google

A xAI, startup de inteligência artificial fundada por Elon Musk, está em negociações para levantar uma nova rodada de financiamento que pode elevar sua avaliação de mercado para US$ 40 bilhões (R$ 230,4 bilhões), conforme informações de fontes próximas à empresa. A captação busca arrecadar bilhões de dólares para fortalecer o desenvolvimento de tecnologias generativas e a infraestrutura computacional da empresa, colocando a xAI em competição direta com líderes estabelecidos como OpenAI, Google e outras gigantes da tecnologia. As informações são do The Wall Street Journal.

Avaliada em US$ 24 bilhões (R$ 138,2 bilhões) na última rodada, em que captou US$ 6 bilhões (R$ 34,6 bilhões) no primeiro semestre, a xAI planeja usar os recursos para expandir sua capacidade de processamento e melhorar sua inteligência artificial, o Grok. Esse modelo de IA já se destaca na plataforma de redes sociais X, de Musk, e recentemente ganhou um centro de dados próprio em Memphis, Tennessee, com planos de dobrar sua capacidade de processamento gráfico.

Silicon Valley vive um momento intenso de investimentos em IA, com várias startups correndo para garantir capital e fortalecer a infraestrutura necessária para suportar as operações de inteligência artificial, que demandam alta capacidade de computação. Neste cenário, empresas como OpenAI arrecadaram recentemente US$ 6,6 bilhões (R$ 38 bilhões), e o setor já ultrapassa US$ 150 bilhões (R$ 864 bilhões) em valor de mercado. Além de avançar no mercado, os investimentos significam uma corrida por inovação e desenvolvimento de IA generativa, com muitas das tecnologias competindo por posição.

As negociações de financiamento da xAI estão em fase inicial e podem sofrer alterações nos próximos meses, segundo as fontes. A xAI, em colaboração com a rede X e outras empresas de Musk, vem diversificando sua base de receitas com novos lançamentos, incluindo um chatbot que também permite criação de imagens. Essa expansão de funcionalidades, incluindo uma recente parceria com Black Forest Labs, permite ao Grok gerar imagens personalizadas, mas também levantou críticas por permitir a criação de imagens de figuras públicas em situações polêmicas.

Elogios da Nvidia

Um aspecto importante para a xAI, e para o sucesso da rodada de financiamento, é sua capacidade de obter hardware de ponta. Recentemente, a empresa recebeu elogios de Jensen Huang, CEO da Nvidia, por construir rapidamente um supercomputador na cidade de Memphis, com planos de ampliar de 100 mil para 200 mil GPUs, o que deve acelerar significativamente o tempo de desenvolvimento de modelos de IA. Musk destacou a necessidade de computação em grande escala para “treinar modelos de ponta”, reforçando que a expansão do data center em Memphis será crucial para a empresa nos próximos anos.

A estratégia da xAI não se limita à inovação interna; a empresa tem explorado parcerias e aproveitado recursos de outras empresas do portfólio de Musk, incluindo Tesla e a plataforma X, gerando preocupação entre investidores por possíveis conflitos de interesse. Tesla, por exemplo, disponibilizou GPUs da Nvidia para a xAI e firmou um acordo preliminar para compartilhar receitas em troca do acesso à tecnologia de IA da startup.

Processos contra xAI

O interesse em xAI surge em meio a novas regulamentações e disputas no mercado de IA. Nos EUA, três processos foram abertos por acionistas da Tesla questionando o uso dos recursos da fabricante de veículos para beneficiar a xAI. Musk respondeu recentemente em uma chamada de resultados, destacando que o trabalho da xAI foi “valioso para a Tesla” e que a sinergia entre as empresas tem acelerado o desenvolvimento em ambas as frentes.

O interesse pelo Grok, principal produto de IA da xAI, já atrai a atenção de desenvolvedores, que podem criar novas aplicações na plataforma. Além disso, a xAI continua a perseguir grandes metas de crescimento enquanto tenta equilibrar as expectativas de investidores e a necessidade de recursos massivos para treinar modelos de IA de ponta. Musk afirma que a busca pela “IA mais precisa e verdadeira” está só no início e acredita que a próxima etapa para a xAI pode redefinir o mercado de tecnologia inteligente.