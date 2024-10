Mira Murati, ex-diretora da OpenAI, busca financiamento para startup de IA

Mira Murati, ex-diretora de tecnologia da OpenAI, está levantando fundos para sua nova startup de IA, segundo informações da Reuters. Não está claro se Murati assumirá o papel de CEO no novo negócio.

Embora as negociações estejam nos estágios iniciais, a nova startup pode levantar mais de US$ 100 milhões, dada sua reputação e o capital necessário para treinar modelos de linguagem, segundo reportagem da Reuters.

Barret Zoph, um pesquisador que deixou a OpenAI no mesmo dia que Murati (isso no final de setembro), também pode se envolver na nova companhia.

O Information relatou anteriormente que Zoph está planejando uma nova startup e que Murati está recrutando funcionários da OpenAI para o novo empreendimento.

Na OpenAI, Murati passou mais de seis anos liderando projetos como ChatGPT e DALL-E. Ela foi uma figura-chave na parceria multibilionária da OpenAI com a Microsoft, seu maior investidor.

Quem é Mira Murati

A ascensão de Murati na OpenAI consolidou seu nome como uma das executivas mais proeminentes no campo da inteligência artificial.

Nascida em 1988 em Vlorë, Albânia, Murati deu início à sua jornada acadêmica aos 16 anos, quando se mudou para o Canadá para estudar no Pearson College UWC. Ela se formou em Engenharia Mecânica pela Thayer School of Engineering, no Dartmouth College, em 2012, antes de iniciar sua carreira no Vale do Silício. Sua trajetória inclui passagens por empresas como Goldman Sachs, Zodiac Aerospace e Tesla, onde foi gerente de produto sênior do Model X.

Murati entrou na OpenAI em junho de 2018 e foi promovida a CTO em maio de 2022.

Ela frequentemente aparecia ao lado do CEO da OpenAI, Sam Altman, como a principal executiva do chefão do ChatGPT. Quando a OpenAI lançou em maio seu modelo GPT-4o, que é capaz de ter conversas de voz realistas, Murati liderou a apresentação.

Sua renúncia abrupta no final de setembro marcou a saída em grupo de altos funcionários da empresa, já que a companhia passa por grandes mudanças na estrutura de governança, incluindo a remoção do controle do conselho sem fins lucrativos.

Murati, que atuou brevemente como CEO interina no ano passado quando Altman foi afastado pelo conselho, citou um desejo de "explorar coisas novas" para justificar sua saída.

Murati se junta a uma lista crescente de ex-executivos da OpenAI lançando startups, incluindo rivais como Anthropic e Safe Superintelligence.