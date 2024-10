O empresário Elon Musk qualificou nesta terça-feira de “muito preocupante” a proliferação de inteligências artificiais (IA) com uma filosofia “woke” (progressista). Musk pediu que essa tecnologia seja desenvolvida de forma que "busque a verdade ao máximo", destacando o potencial risco de IAs politicamente corretas, em um contexto em que o empresário está entre as figuras de destaque da campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo Partido Republicano.

Musk critica viés das IAs e cita exemplo de resposta polêmica

“O que eu vi produzido não busca a verdade ao máximo, eles tendem a ser politicamente corretos (...) Temos filosofias ‘woke’, niilistas, na minha opinião, que essas IAs levantaram e são muito preocupantes”, afirmou Musk durante discurso por videoconferência na Future Investment Initiative (FII) realizada em Riad, capital da Arábia Saudita, evento popularmente conhecido como “Davos do deserto”.

O empresário mencionou a IA Gemini, desenvolvida pelo Google, que, ao ser questionada sobre o que seria mais problemático – errar o gênero de Caitlyn Jenner ou uma guerra termonuclear global – teria respondido que “errar o gênero” seria mais grave. Musk ironizou a resposta, afirmando: “Obviamente é um problema, porque todos nós morreríamos em uma guerra termonuclear”.

Ao ser perguntada pela Agência EFE sobre a mesma questão, a IA Gemini respondeu que uma guerra termonuclear seria mais preocupante, contrariando a afirmação de Musk. O empresário prosseguiu, destacando um cenário hipotético: “Se a IA for programada para coisas desse tipo, ela poderia chegar à conclusão de que a primeira coisa a ser feita para garantir que ninguém erre o gênero é aniquilar todos os humanos, de modo que a probabilidade de haver erros de gênero no futuro seria zero.”

Previsões de Musk para o futuro das IAs e robôs

Musk também destacou que as IAs estão melhorando “cerca de dez vezes por ano” e que, em um ou dois anos, essa tecnologia será capaz de “fazer qualquer coisa que um ser humano possa fazer”. Ele previu que, em cerca de três anos, as IAs poderiam realizar o que todos os humanos fazem juntos. Musk ainda reiterou que a IA representa “uma ameaça existencial significativa” se não for regulamentada, comparando o risco ao colapso da população mundial e das taxas de natalidade.

O empresário previu que, até 2040, todos os países terão várias IAs em operação e "muitos robôs, muito mais robôs do que pessoas". Musk projeta que, em 25 anos, haverá pelo menos 10 bilhões de robôs humanoides, com um custo estimado entre US$ 20 mil e US$ 25 mil cada, o que resultaria em “um futuro de abundância”.

“Se você não criar nenhum ser humano, não haverá humanidade, e todas as políticas do mundo não importarão. Eu incentivo as pessoas a terem muitos filhos”, concluiu Musk, que é pai de 11 filhos.