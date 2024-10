Trump Media ultrapassa US$ 10 bi e já vale mais que o X de Elon Musk

As ações da Trump Media & Technology, operadora da rede Truth Social, foram negociadas em alta na terça-feira após serem interrompidas no início da sessão. As ações subiram 8,76% depois de registrarem um salto de 22% na segunda-feira. No pré-mercado desta quarta, os papéis se desvalorizavam em mais de 4,5%.

O comportamento das ações da empresa de Donald Trump vem chamando a atenção. Na terça, uma subida de 15% logo quando o mercado abriu - isso depois do crescimento de 22% da segunda. As ações então ficaram no vermelho em 3% para depois subir 7,4% depois da paralisação das negociações, segundo o site Barron's.

Terça-feira foi a quinta vez neste mês que as ações foram suspensas devido a movimentos rápidos. Apenas em outubro as ações do grupo do republicano se valorizaram em quase 250%.

Valendo mais que o X, de Elon Musk

O valor de mercado da Trump Media chegou a US$ 10,3 bilhões, superior aos US$ 9,4 bilhões que o X, de Elon Musk, um de seus principais aliados nesta eleição. Embora a rede social do bilionário sul-africano não seja mais negociada na Bolsa, o grupo de investimentos Fidelity ainda tem uma participação na empresa. Ele publicou os valores de sua participação, o que permite fazer estimativas de valor de mercado.

A mudança de situação nas empresas é algo digno de registro, já que a DJT teve um prejuízo de US$ 16 milhões no segundo trimestre com menos de US$ 1 milhão em receita. O Twitter, antes de Musk comprá-lo em outubro de 2022, estava arrecadando mais de US$ 1 bilhão em receita a cada trimestre.

Segundo o site Barron's, essa valorização da DJT estar acontecendo pela percepção de que Trump tem chances de vencer a eleição na próxima semana ou simplesmente porque os investidores estão arriscando mais.

O caso é que Trump abriu uma vantagem um pouco mais nítida nos mercados de apostas para vencer a votação de 5 de novembro, com uma média de 63% de chances de vitória em uma série de sites, de acordo com o RealClearPolitics.

Na média das pesquisas de opinião, o quadro é de pura indefinição: o mesmo site mostra uma média de 48,6% para Trump contra 48,4% para Kamala Harris.