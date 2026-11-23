O Brasil tinha 8,7 milhões de pessoas com 60 anos ou mais trabalhando em 2025, segundo um levantamento da Nexus com dados do IBGE.

A legislação permite que o aposentado trabalhe com carteira assinada sem perder o benefício do INSS, mas estabelece restrições para quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente ou exerce atividades prejudiciais à saúde.

As regras definem que:

Aposentados por idade, tempo de contribuição ou aposentadoria programada podem continuar trabalhando e recebendo o INSS;

podem continuar trabalhando e recebendo o INSS; Quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente , antiga aposentadoria por invalidez, perde o benefício se voltar voluntariamente ao trabalho;

, antiga aposentadoria por invalidez, perde o benefício se voltar voluntariamente ao trabalho; Aposentados especiais podem exercer outras funções , desde que não haja exposição a condições nocivas à saúde;

, desde que não haja exposição a condições nocivas à saúde; O aposentado empregado continua pagando INSS sobre o salário , mas as novas contribuições não aumentam o benefício;

, mas as novas contribuições não aumentam o benefício; Os direitos da CLT são mantidos, como férias, 13º salário e FGTS.

Aposentado pode trabalhar de carteira assinada?

Quem recebe aposentadoria do INSS pode continuar no mesmo emprego ou assumir uma nova função com carteira assinada, desde que a modalidade do benefício permita o exercício de atividade remunerada.

A regra vale para aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e para a aposentadoria programada, estabelecida pela Reforma da Previdência de 2019. Nesses casos, o trabalhador recebe normalmente o salário da empresa e o benefício previdenciário.

Além disso, a concessão da aposentadoria não encerra automaticamente o contrato de trabalho, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Portanto, o empregado pode permanecer na mesma empresa sem precisar ser demitido e contratado novamente.

As exceções estão relacionadas à aposentadoria por incapacidade permanente e à aposentadoria especial, que possuem regras próprias para o retorno ao trabalho.

Quais aposentados não podem continuar trabalhando?

As restrições dependem do tipo de aposentadoria concedida pelo INSS. Enquanto alguns benefícios permitem o exercício de qualquer atividade profissional, outros impedem o retorno ao trabalho ou limitam as condições em que ele pode ocorrer.

Tipo de aposentadoria Pode trabalhar? O que diz a regra Por idade Sim Pode receber salário e aposentadoria Por tempo de contribuição Sim Pode permanecer empregado ou assumir outro trabalho Programada Sim Permite exercer atividade remunerada Por incapacidade permanente (invalidez) Não, enquanto recebe o benefício O retorno voluntário à atividade remunerada pode provocar a cessação ou o cancelamento do benefício Especial Sim, com restrições Pode trabalhar em funções comuns, mas o benefício é cancelado se permanecer ou retornar a atividade com agentes nocivos Servidor público Depende As regras variam conforme o regime previdenciário e o cargo

Aposentado por invalidez pode trabalhar?

Quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, não pode voltar voluntariamente ao trabalho enquanto mantém o benefício.

O INSS concede essa modalidade quando a perícia médica considera o segurado incapaz de exercer atividade profissional e sem possibilidade de reabilitação para outra função. Por isso, o artigo 46 da Lei nº 8.213/1991 determina o cancelamento do pagamento em caso de retorno voluntário.

A restrição também vale para atividades autônomas, prestação de serviços e trabalho por aplicativos, independentemente da existência de carteira assinada. O mesmo ocorre com beneficiários que são pessoas com deficiência (PcD), já que essa condição não altera as regras da aposentadoria por incapacidade permanente.

Quem recebe aposentadoria especial pode continuar trabalhando?

O aposentado especial pode continuar trabalhando, desde que não exerça atividades com exposição a agentes prejudiciais à saúde.

Essa modalidade de aposentadoria é destinada a profissionais que cumpriram os requisitos de exposição a determinados agentes químicos, físicos ou biológicos. Após a concessão do benefício, eles podem assumir funções sem essas condições, como atividades administrativas.

O STF confirmou essa regra em 2020, com base no artigo 57, parágrafo 8º, da Lei nº 8.213/1991. A decisão estabelece a suspensão do pagamento da aposentadoria especial quando o segurado permanece ou retorna ao trabalho nocivo, mesmo que a nova atividade seja diferente daquela que originou o benefício.

Aposentado que trabalha paga INSS? Isso aumenta a aposentadoria?

O aposentado que trabalha com carteira assinada deve contribuir para o INSS sobre o salário recebido, mesmo que já tenha se aposentado, conforme previsto no artigo 12, parágrafo 4º, da Lei nº 8.212/1991.

Em 2026, segundo o Ministério da Previdência Social, as alíquotas variam de 7,5% a 14%, conforme a faixa salarial. O desconto é progressivo, ou seja, cada percentual incide apenas sobre a parcela da remuneração correspondente àquela faixa.

Faixa salarial em 2026 Alíquota do INSS Até R$ 1.621,00 7,5% De R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84 9% De R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27 12% De R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55 14%

Assim, um aposentado contratado com salário bruto de R$ 3 mil, por exemplo, teria um desconto de aproximadamente R$ 248,60 por mês. A contribuição seria cobrada sobre o salário do emprego, sem alterar o pagamento da aposentadoria.

Apesar dos recolhimentos obrigatórios, as novas contribuições não aumentam o valor do benefício já concedido nem garantem uma segunda aposentadoria pelo mesmo regime.

O STF confirmou esse entendimento no julgamento do Tema 503, ao decidir que a chamada desaposentação ou reaposentação depende de previsão legal. Esses procedimentos permitiriam aproveitar contribuições posteriores para recalcular ou substituir o benefício, mas não estão previstos na legislação atual.

Quais direitos tem o aposentado que continua trabalhando?

Quem trabalha depois de aposentado com carteira assinada mantém os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A empresa deve cumprir as mesmas obrigações trabalhistas aplicáveis aos demais empregados, independentemente do recebimento da aposentadoria.

Entre os principais direitos estão:

Salário e pagamento de horas extras, quando devidas;

Férias remuneradas com adicional de um terço;

13º salário;

Depósitos mensais do FGTS;

Descanso semanal remunerado;

Aviso-prévio e verbas rescisórias, conforme a forma de desligamento.

A continuidade das contribuições ao INSS, porém, não garante ao aposentado os mesmos benefícios previdenciários dos demais trabalhadores.

Quem já recebe aposentadoria não tem direito ao auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, caso precise se afastar do emprego por problemas de saúde. Também não pode utilizar as novas contribuições para obter outra aposentadoria pelo mesmo regime.

A legislação permite apenas o acesso ao salário-família, quando atendidos os requisitos, e à reabilitação profissional para empregados aposentados.

Dessa forma, o trabalhador continua protegido pela CLT, com direito a férias, 13º salário e FGTS, mas o pagamento do INSS sobre o novo salário não amplia os benefícios previdenciários aos quais tem acesso.

Quais benefícios do INSS o aposentado que trabalha pode receber?

O artigo 18, parágrafo 2º, da Lei nº 8.213/1991 estabelece que o aposentado que permanece em atividade abrangida pelo INSS tem direito, em razão desse trabalho, apenas ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado e cumpridos os requisitos legais.

Assim, mesmo que precise se afastar por motivos de saúde, o aposentado não pode receber auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, em decorrência do novo emprego.

Entretanto, isso não elimina as obrigações trabalhistas da empresa durante o afastamento. A situação deve seguir as regras aplicáveis à causa da ausência, o que inclui eventuais garantias previstas para acidentes de trabalho.

Aposentado que trabalha pode sacar o FGTS?

A aposentadoria permite sacar os valores disponíveis no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mesmo que o trabalhador continue empregado. A empresa, por sua vez, deve manter os depósitos mensais, equivalentes, em regra, a 8% da remuneração.

Ainda, as condições para retirar os novos depósitos dependem do vínculo trabalhista. Quem permanece na mesma empresa após se aposentar pode sacar os valores depositados mensalmente. Já os recursos de um contrato iniciado com outro empregador seguem as demais hipóteses de saque previstas na legislação.

Para solicitar o saque do FGTS após a aposentadoria, o trabalhador pode utilizar o aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal, sem precisar comparecer a uma agência.

Pela plataforma, é possível consultar o saldo disponível, selecionar a aposentadoria como motivo do saque, enviar os documentos solicitados e indicar uma conta bancária de sua titularidade para receber o dinheiro.

O aplicativo também permite acompanhar o andamento do pedido. No site oficial do FGTS, é possível conferir as condições e a documentação exigida para cada modalidade de retirada.

O que acontece se o aposentado for demitido?

O aposentado pode ser demitido, seguindo as mesmas regras da CLT aplicadas aos demais trabalhadores. Em caso de dispensa sem justa causa, a empresa deve pagar as verbas rescisórias, incluindo aviso-prévio, férias e 13º salário proporcionais, quando devidos, além da multa de 40% sobre o FGTS referente ao contrato de trabalho.

A aposentadoria, porém, impede o recebimento do seguro-desemprego. A restrição está prevista na Lei nº 7.998/1990, que proíbe a acumulação do benefício com prestações previdenciárias continuadas, ressalvadas as exceções legais.

Como fica o imposto de renda de quem recebe salário e aposentadoria?

O aposentado que continua trabalhando precisa considerar os rendimentos tributáveis das duas fontes na declaração do Imposto de Renda. Embora salário e aposentadoria sejam pagos separadamente, a Receita Federal utiliza a soma desses valores para calcular o imposto devido no ajuste anual.

Desde janeiro de 2026, contribuintes com rendimentos tributáveis mensais de até R$ 5 mil podem ter isenção do imposto, enquanto valores até R$ 7.350 estão sujeitos a uma redução parcial. Quem recebe de duas fontes, entretanto, pode ter imposto adicional a pagar na declaração anual, mesmo que não haja retenção em cada pagamento.

Aposentados com 65 anos ou mais também têm direito a uma parcela adicional de isenção de R$ 1.903,98 mensais sobre aposentadorias e pensões, conforme as regras da Receita Federal. Essa parcela não se aplica ao salário recebido pelo trabalho.

Servidor público aposentado pode continuar trabalhando?

Servidores públicos aposentados podem exercer atividades no setor privado, mas o retorno ao serviço público exige atenção às regras de acumulação de cargos e benefícios previdenciários.

A Constituição Federal restringe o recebimento simultâneo de aposentadoria de um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e remuneração de cargo público, com exceções para cargos constitucionalmente acumuláveis, cargos eletivos e cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

Além disso, conforme o artigo 37, parágrafo 14, da Constituição, a aposentadoria que utiliza o tempo de contribuição de determinado cargo público pode provocar o rompimento desse vínculo. Por isso, a possibilidade de continuar trabalhando depende das regras do órgão, do regime previdenciário e das condições em que o benefício foi concedido.

Aposentado pode trabalhar como autônomo, MEI ou motorista de aplicativo?

Quem recebe aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou aposentadoria programada também pode trabalhar por conta própria, inclusive como microempreendedor individual (MEI), prestador de serviços ou motorista de aplicativo.

Nesses casos, a contribuição previdenciária continua obrigatória, mas a forma de recolhimento depende da atividade. O MEI paga o INSS por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), enquanto os demais trabalhadores autônomos seguem as regras dos contribuintes individuais.

Por que mais brasileiros continuam trabalhando depois dos 60 anos?

A necessidade de complementar a renda, o aumento da expectativa de vida e o interesse em permanecer profissionalmente ativo ajudam a explicar por que mais brasileiros continuam trabalhando depois dos 60 anos.

Com uma população que vive por mais tempo, a aposentadoria deixou de representar, necessariamente, o fim da vida profissional.

Essa mudança também reflete nos dados do mercado de trabalho. Segundo levantamento da Nexus, realizado com informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, o número de trabalhadores com 60 anos ou mais cresceu 53% entre 2016 e 2025, passando de 5,7 milhões para 8,7 milhões de pessoas.

No mesmo período, a população dessa faixa etária aumentou 37%, o que indica um crescimento da participação dos mais velhos no mercado de trabalho.

A ampliação dessa presença, porém, não significa necessariamente melhores condições de emprego. O estudo mostrou que 53% dos trabalhadores com 60 anos ou mais estavam na informalidade, sem as mesmas garantias oferecidas por um vínculo com carteira assinada.

Nesse contexto, o envelhecimento da população também amplia a necessidade de combater o etarismo, adaptar os ambientes profissionais e criar oportunidades de qualificação para trabalhadores mais velhos.

Perguntas frequentes sobre aposentados que trabalham

Entenda mais detalhes sobre a regra para o trabalho após a aposentadoria.

Aposentado pode trabalhar na mesma empresa?

Nas aposentadorias por idade, tempo de contribuição e programada, o benefício não encerra automaticamente o contrato de trabalho, o que permite que o empregado continue na mesma empresa.

Até que idade o aposentado pode trabalhar?

Não existe idade máxima geral para trabalhar com carteira assinada no setor privado. A continuidade depende das condições de contratação e das exigências legais da atividade.

Aposentado que trabalha pode ser demitido?

A demissão segue as regras da CLT, com pagamento das verbas rescisórias devidas conforme a forma de desligamento.

Aposentado que trabalha pode sacar o FGTS?

A aposentadoria é uma das situações que permitem movimentar o saldo do FGTS. O saque de novos depósitos depende da continuidade do vínculo empregatício.

Aposentado por invalidez pode trabalhar como autônomo ou motorista de aplicativo?

Enquanto mantiver a aposentadoria por incapacidade permanente, o trabalho não pode exercer atividades autônomas, segundo o artigo 46 da Lei nº 8.213/1991, que prevê o cancelamento do benefício quando há retorno voluntário à atividade remunerada.