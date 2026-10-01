EXAME é um dos 20 veículos mais influentes do Brasil e tem 5 jornalistas no Top 100

A EXAME foi reconhecida na lista TOP 20 +Influentes Veículos do Brasil, e cinco profissionais ligados à publicação integram o TOP 100 +Influentes Jornalistas do Brasil.

O levantamento foi realizado por Jornalistas&Cia em parceria com a Ponto.MAP, dirigida por Marília Stabile, e apresenta os comunicadores e veículos que se destacam pela influência na opinião pública e na sociedade.

Entre os reconhecidos estão:

Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME;

Daniel Giussani, repórter de Negócios;

Luis Gustavo Pacete, consultor;

Pedro Gil, editor do EXAME Insight;

Leo Branco, editor de Negócios e Carreira.

Alcance e influência

A pesquisa ouviu mais de 200 profissionais de comunicação corporativa em posições de liderança em agências e empresas públicas e privadas de todo o país. O objetivo foi compreender como esse público define influência e quais jornalistas e veículos considera mais influentes no Brasil.

Segundo os organizadores, trata-se de uma iniciativa inédita no mercado da comunicação para avaliar, de forma quantitativa e qualitativa, o alcance do trabalho dos jornalistas e veículos a partir da percepção desse público estratégico.

Em nota, o grupo afirma que o reconhecimento ocorre em um cenário de transformação no consumo de informação. Com a expansão dos meios digitais, a influência passou a envolver também alcance e métricas de engajamento. Ao mesmo tempo, o combate à desinformação ampliou a importância do jornalismo comprometido com a apuração e a qualidade da informação.

A presença da EXAME e de seus profissionais nas listas destaca a relevância do trabalho editorial da publicação e reforça seu compromisso com um jornalismo que contribui para o debate público e oferece informação para as decisões de seus leitores.