Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

EXAME é um dos 20 veículos mais influentes do Brasil e tem 5 jornalistas no Top 100

Levantamento com mais de 200 líderes de comunicação destaca a influência da mediatech e de cinco de seus jornalistas na opinião pública

Lucas Amorim, Diretor de Redação da EXAME, durante o prêmio Melhores e Maiores 2026

Lucas Amorim, Diretor de Redação da EXAME, durante o prêmio Melhores e Maiores 2026

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11h06.

Priorizar nos meus resultados Google

A EXAME foi reconhecida na lista TOP 20 +Influentes Veículos do Brasil, e cinco profissionais ligados à publicação integram o TOP 100 +Influentes Jornalistas do Brasil.

O levantamento foi realizado por Jornalistas&Cia em parceria com a Ponto.MAP, dirigida por Marília Stabile, e apresenta os comunicadores e veículos que se destacam pela influência na opinião pública e na sociedade.

Entre os reconhecidos estão:

  • Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME;
  • Daniel Giussani, repórter de Negócios;
  • Luis Gustavo Pacete, consultor;
  • Pedro Gil, editor do EXAME Insight;
  • Leo Branco, editor de Negócios e Carreira.

Alcance e influência

A pesquisa ouviu mais de 200 profissionais de comunicação corporativa em posições de liderança em agências e empresas públicas e privadas de todo o país. O objetivo foi compreender como esse público define influência e quais jornalistas e veículos considera mais influentes no Brasil.

Segundo os organizadores, trata-se de uma iniciativa inédita no mercado da comunicação para avaliar, de forma quantitativa e qualitativa, o alcance do trabalho dos jornalistas e veículos a partir da percepção desse público estratégico.

Em nota, o grupo afirma que o reconhecimento ocorre em um cenário de transformação no consumo de informação. Com a expansão dos meios digitais, a influência passou a envolver também alcance e métricas de engajamento. Ao mesmo tempo, o combate à desinformação ampliou a importância do jornalismo comprometido com a apuração e a qualidade da informação.

A presença da EXAME e de seus profissionais nas listas destaca a relevância do trabalho editorial da publicação e reforça seu compromisso com um jornalismo que contribui para o debate público e oferece informação para as decisões de seus leitores.

Acompanhe tudo sobre:eventos-exame

Mais de Negócios

Por que um vendedor vende 10 vezes mais? Esta startup quer usar IA para responder

Amstel aposta que cerveja zero saiu da bolha e lança versão sem álcool e sem glúten

Como a PepsiCo vem transformando seu portfólio por meio da ciência

Com tecnologia, dança e luzes, empresa mira R$ 20 milhões com novo modelo de entretenimento

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa sobe com últimas pesquisas antes das eleições; dólar segue abaixo de R$ 5,20

Inteligência Artificial

As certificações de IA que começaram a aparecer nos currículos dos mais disputados

Brasil

Com 5 das 10 cidades mais violentas, segurança pública pauta eleição na Bahia

ESG

Interesses específicos afetam o planejamento energético no Brasil