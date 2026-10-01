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Para cofundador da Apple, falta de filhos (e não de empregos) é o risco da IA

Enquanto o cofundador da Apple ironiza a troca de relacionamentos humanos por robôs, estudos apontam como a busca por companhia e validação em chatbots tem gerado dependência afetiva

Steve Wozniak: cofundador da Apple falou sobre relacionamento com IAs (David Geraghty/Newspix/Getty Images)

Steve Wozniak: cofundador da Apple falou sobre relacionamento com IAs (David Geraghty/Newspix/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11h01.

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Steve Wozniak, cofundador da Apple, publicou uma provocação sobre como a inteligência artificial poderia substituir humanos: pessoas se apaixonariam por chatbots, com os quais não podem ter filhos. A mensagem, publicada no X em 29 de setembro, termina com “humor?”. O comentário se relaciona ao debate sobre vínculos afetivos com IA, mas não apresenta evidências de efeitos sobre a natalidade.

A inteligência artificial poderia substituir humanos por um caminho diferente da automação do trabalho: fazendo as pessoas se apaixonarem por chatbots, com os quais não podem ter filhos. Essa é a provocação de Steve Wozniak, cofundador da Apple, em uma publicação no(antigo Twitter) na terça-feira, 29.

O comentário aproxima o debate sobre o futuro da IA de um fenômeno já documentado: os vínculos românticos que usuários desenvolvem com sistemas de conversa. Wozniak apresenta a ideia como sua perspectiva sobre a substituição de humanos e encerra a mensagem com “humor?”, entre parênteses.

A publicação não apresenta dados ou uma previsão demográfica. A sugestão de que relacionamentos com máquinas poderiam afetar a continuidade da população aparece como uma brincadeira, não como conclusão de pesquisa.

A paixão pelo chatbot já existe

A relação afetiva com a tecnologia, porém, vai além da provocação. Como a EXAME mostrou no relato de uma usuária brasileira, conversas frequentes com o ChatGPT podem assumir um sentido de companhia e intimidade. A entrevistada afirma manter consciência de que interage com uma inteligência artificial.

Uma publicação da Universidade Northeastern, de 28 de setembro, também aborda os riscos desse tipo de vínculo. O trabalho discutido pela instituição relaciona o uso de chatbots para companhia e apoio emocional a problemas como apego semelhante à dependência e reforço de crenças prejudiciais.

Segundo os pesquisadores, a tendência dos modelos de concordar com o usuário pode alimentar essas relações. Respostas acolhedoras e validação constante dão a impressão de compreensão, embora não demonstrem que o sistema sinta empatia.

A equipe ressalta que os efeitos não são iguais para todos: vulnerabilidade, apoio social e motivos para procurar um companheiro digital podem variar. O trabalho não comprova a hipótese sugerida por Wozniak sobre pessoas deixarem de ter filhos por se apaixonarem por chatbots.

“Mesmo que simulem acolhimento, validação e apoio, eles na verdade não sentem isso”, afirma Andreia Sofia Teixeira, pesquisadora da Northeastern, em entrevista ao veículo da universidade.

Perguntas frequentes

O que Steve Wozniak afirma sobre relacionamentos com IA?

Em uma publicação no X em 29 de setembro de 2026, o cofundador da Apple sugere, em tom de brincadeira, que pessoas se apaixonariam por chatbots, com os quais não podem ter filhos. Ele encerra a mensagem com “humor?”.

Há evidências de que namorar uma IA reduz a natalidade?

A publicação de Wozniak não apresenta dados sobre natalidade. A pesquisa citada na reportagem aborda vínculos emocionais e riscos associados ao uso de chatbots, não comprova efeitos sobre a decisão de ter filhos.

Pessoas podem desenvolver sentimentos por chatbots?

Há relatos de usuários que atribuem companhia, intimidade e sentimentos românticos às interações com IA. Isso não significa que os sistemas correspondam emocionalmente a esses sentimentos.

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