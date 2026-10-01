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Gemini 4 Argon: o que muda na nova IA do Google — e quem pode usar

Acesso começa por parceiros de cibersegurança; empresa prevê distribuição gradual para desenvolvedores e assinantes do AI Ultra

Gemini: Google anunciou novo modelo na quarta-feira, 30 (getty images/Getty Images)

Gemini: Google anunciou novo modelo na quarta-feira, 30 (getty images/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10h45.

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O Gemini 4 Argon foi anunciado pelo Google em 30 de setembro, com acesso inicial restrito a parceiros de cibersegurança. O modelo foi desenvolvido para tarefas profissionais de várias etapas, terá limite de saída de 1 milhão de tokens e preços de API de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de saída. A abertura ao público ainda não tem data definida.

O Gemini 4 Argon foi anunciado pelo Google, mas ainda não está disponível para uso amplo. Apresentado em 30 de setembro, o modelo começa a chegar a parceiros selecionados de cibersegurança do programa Fairwind, enquanto a empresa testa suas proteções.

A proposta do novo Gemini é sustentar trabalhos longos, com várias etapas. Segundo o Google, isso inclui programação, pesquisa financeira, produção de documentos jurídicos e identificação de vulnerabilidades em software.

É uma mudança de foco em relação à ideia de um assistente que apenas responde a perguntas. O modelo foi desenvolvido para participar de sequências de trabalho nas quais precisa analisar informações, usar ferramentas e avançar sobre resultados intermediários.

Quem poderá usar?

Depois dos parceiros iniciais, o Google pretende ampliar o acesso para desenvolvedores, empresas e consumidores, começando por clientes pagantes da interface de programação de aplicações (API) e assinantes do Google AI Ultra. A empresa não informa uma data para essa etapa.

Na API, o preço introdutório anunciado é de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de saída. O conteúdo de entrada armazenado em cache, que pode ser reaproveitado em outras consultas, terá desconto de 95% sobre o preço normal dessa categoria.

Esses valores se referem ao processamento na API. Não é o preço de uma assinatura do aplicativo Gemini nem uma cobrança fixa por tarefa.

O que significa 1 milhão de tokens?

Uma das mudanças é o limite de saída, que passa de 64 mil para 1 milhão de tokens. Essas unidades representam informações processadas pelos modelos; em texto, podem corresponder a palavras ou fragmentos delas.

O número se refere ao limite de geração em uma execução, não à quantidade de documentos que o modelo consegue receber. Segundo o Google, a ampliação oferece espaço para raciocínios e resultados mais extensos. Também não significa que toda resposta usará o limite máximo.

Por que a segurança vem primeiro

O acesso inicial privilegia organizações que trabalham com defesa cibernética. O Google afirma que o Argon consegue encontrar, validar e corrigir vulnerabilidades e que parceiros selecionados terão acesso sem as restrições específicas dessa área.

Antes da abertura mais ampla, a companhia afirma que reforça proteções contra uso indevido, instruções maliciosas inseridas em conteúdos externos e ações que ultrapassem a intenção do usuário. O retorno dos primeiros participantes será usado para ajustar esses controles.

Perguntas frequentes

Já é possível usar o Gemini 4 Argon?

O acesso inicial é restrito a parceiros selecionados de cibersegurança. A distribuição mais ampla ainda não tem data anunciada.

Quanto custará o modelo?

O preço introdutório da API é de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de saída, com desconto de 95% para entrada reaproveitada em cache.

O limite de 1 milhão de tokens é para documentos enviados?

Não. O número anunciado se refere à saída do modelo, destinada a execuções e resultados mais extensos.

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