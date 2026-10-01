As certificações de IA que começaram a aparecer nos currículos dos mais disputados

O espaço dedicado à inteligência artificial nos currículos está mudando. Além de cursos e experiências profissionais, começam a aparecer certificações específicas de empresas como Microsoft, Google e AWS, voltadas a conhecimentos que vão da IA generativa à aplicação da tecnologia nos negócios.

O movimento acompanha a expansão da demanda por habilidades relacionadas à tecnologia. No relatório Skills on the Rise 2025, o LinkedIn colocou alfabetização em IA entre as competências que mais crescem no mercado brasileiro. A habilidade também aparece entre as cinco que mais avançaram no país.

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Quais certificações de IA estão ganhando espaço

As credenciais não são todas iguais. Algumas foram criadas para profissionais técnicos, enquanto outras abordam o uso da tecnologia em funções de negócios, liderança e tomada de decisão.

Entre as opções disponíveis estão:

Microsoft Azure AI Fundamentals: certificação de nível fundamental que aborda conceitos de IA e soluções desenvolvidas no Azure. A Microsoft atualizou o exame em abril de 2026.

Google Cloud Generative AI Leader: voltada a profissionais de qualquer função, com ou sem experiência técnica. O exame aborda fundamentos de IA generativa, aplicações empresariais e estratégias para adoção da tecnologia.

AWS Certified AI Practitioner: valida conhecimentos fundamentais sobre inteligência artificial, machine learning e IA generativa na AWS. A certificação é direcionada a profissionais que estão começando a desenvolver conhecimentos na área.

A diferença é importante para quem está escolhendo uma credencial. Uma certificação técnica pode exigir conhecimentos de programação e computação em nuvem, enquanto outras são estruturadas para profissionais que precisam aplicar IA aos negócios.

Não é preciso ser especialista em tecnologia

A expansão das certificações acompanha uma mudança no perfil de quem busca conhecimento sobre IA. O próprio LinkedIn organiza suas trilhas de aprendizagem em níveis que vão de compreensão e aplicação até construção, treinamento de modelos e especialização. Há caminhos direcionados a marketing, recursos humanos, vendas, gestão, atendimento e outras funções.

Em 2025, a plataforma também registrou crescimento da procura por cursos relacionados a IA generativa. Entre os conteúdos mais procurados estavam temas como fundamentos de IA, engenharia de prompts, IA para líderes e uso responsável da tecnologia.

Isso significa que uma certificação pode ter objetivos diferentes. Para um desenvolvedor, pode servir para comprovar conhecimentos técnicos. Para um profissional de marketing, finanças ou recursos humanos, pode demonstrar familiaridade com ferramentas e aplicações de IA.

Certificação não substitui experiência prática

Ter uma credencial no currículo não significa, por si só, domínio de uma tecnologia. O valor da certificação depende também de sua relação com as atividades desempenhadas pelo profissional.

Um gerente pode, por exemplo, apresentar uma formação em IA generativa ao lado de projetos em que utilizou a tecnologia para analisar informações, automatizar tarefas ou estruturar processos.

Já um profissional de tecnologia pode combinar certificações com projetos envolvendo modelos de machine learning, aplicações em nuvem ou desenvolvimento de sistemas de IA.

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O que colocar no currículo

Além do nome da certificação, é importante informar a instituição responsável, o ano de obtenção e, quando relevante, a especialização ou tecnologia abordada.

Uma estrutura possível é:

Certificações

Google Cloud Generative AI Leader, 2026

AWS Certified AI Practitioner, 2026

Microsoft Azure AI Fundamentals, 2026

No LinkedIn, algumas empresas também oferecem mecanismos próprios para verificar ou compartilhar competências. Em 2026, a plataforma passou a permitir que parceiros validem a proficiência de usuários em determinadas ferramentas de IA e emitam certificados que podem ser adicionados ao perfil.

A escolha da certificação, portanto, pode considerar três fatores: objetivo profissional, nível de conhecimento e aplicação prática. Para quem atua fora da tecnologia, credenciais voltadas à alfabetização em IA e aos negócios podem fazer mais sentido do que uma certificação altamente técnica.

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