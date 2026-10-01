Ibovespa sobe com últimas pesquisas antes das eleições; dólar segue abaixo de R$ 5,20

Ibovespa: pano de fundo político segue fazendo preço (Germano Lüders/Exame)
Repórter de finanças
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11h04.
Há três dias das eleições, o Ibovespa abriu a sessão desta quinta-feira, 1º, em alta, ensaiando dar continuidade ao desempenho de setembro. O índice subiu mais de 5% no período, seu segundo melhor mês do ano, tendo como pano de fundo o cenário político no Brasil e os entraves à política monetária nos Estados Unidos.
Por volta das 11h (horário de Brasília), o Ibovespa subia 0,35%, aos 186.997 pontos. Entre as ações de maior peso, Petrobras (PETR3;PETR4) tinha destaque de alta, com o preço do barril do petróleo no mercado internacional voltando a subir. Por outro lado, as ações da Vale recuavam, fazendo pressão negativa no índice. A maior alta da carteira nesta manhã é Azzas 2154, que avançava 7,7% com a notícia do Valor Econômico de que a Farm, ativo mais valioso do grupo que será desmembrado, teria recebido 15 propostas não vinculantes.
No cenário político, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1º. Flávio registra 46% das intenções de voto, ante 45% de Lula, diferença de um ponto percentual. O levantamento reforça o cenário que tem sido demonstrado em outras pesquisas recentes.
Ainda hoje, é esperado o último levantamento Datafolha antes da eleição, assim como o último debate eleitoral entre os candidatos à Presidência. Lula confirmou que não participará do debate da TV Globo hoje. No mesmo horário, dará entrevista ao podcast Flow, com transmissão pelo YouTube.
O dólar ensaia recuperação e sobe 0,3%, a R$ 5,19.
O petróleo segue sustentada pelas incertezas em torno do conflito entre Estados Unidos e Irã, após um novo ataque a um navio no Estreito de Hormuz.
Segundo análise de Marianna Costa, economista da Mirae Asset, os preços também são influenciados pelas incertezas sobre a reabertura do Estreito de Hormuz e pelas possíveis restrições às exportações americanas de diesel.
“O Irã informou ter recebido uma proposta americana para a reabertura do Estreito de Hormuz, enquanto o presidente Donald Trump negou que esteja disposto a oferecer alívio de sanções em troca de compromissos iranianos. A possibilidade de restrição às exportações americanas de diesel também permanece no radar”, diz em relatório.
No exterior, os rendimentos dos títulos do Tesouro seguem em patamares historicamente alto, o que aumenta a atratividade da renda fixa e abala o apetite pelo por ações. Os índices em Wall Street operam em baixa, com o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq caíndo 0,36%, 0,25% e 0,14% respectivamente.
A pressão sobre os juros longos persiste mesmo depois de o Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE), principal indicador de inflação acompanhado pelo Federal Reserve, ter vindo abaixo do esperado em agosto. Após o dado, as apostas de uma alta de juros pelo Fed em outubro recuaram para cerca de 38%, ante 51% anteriormente.
O mercado, porém, ainda vê uma probabilidade maior de uma nova alta dos juros em dezembro. O próximo teste para as apostas sobre a política monetária americana será o relatório de emprego, o Payroll, que será divulgado nesta sexta-feira, 2.