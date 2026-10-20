Você está usando IA errado: 7 erros que desperdiçam seu tempo e apenas gastam tokens

Você pede um texto à inteligência artificial, recebe uma resposta genérica, tenta corrigir o resultado e acaba gastando mais tempo do que gastaria fazendo a tarefa sozinho.

O problema nem sempre está na ferramenta. Muitas vezes, está na maneira como a solicitação foi feita.

O uso eficiente de IA depende de saber o que pedir, quais informações fornecer e quando encerrar as tentativas.

Em ferramentas que cobram pelo volume de texto processado, esses hábitos podem influenciar diretamente o consumo de tokens, unidades que representam partes do texto processado pela tecnologia.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

1. Fazer pedidos vagos demais

Comandos como “escreva um bom texto” deixam decisões importantes em aberto. A ferramenta precisa inferir o público, o objetivo e o tom desejado, o que aumenta a chance de uma resposta pouco útil.

Informe o que precisa, para quem é o material e qual formato espera. Quanto mais claras forem as condições relevantes, menor tende a ser a necessidade de refazer o pedido.

2. Enviar contexto que não faz diferença

Fornecer informações ajuda a IA, mas despejar documentos inteiros em uma pergunta simples pode ser contraproducente.

Todo o conteúdo processado ocupa espaço na janela de contexto e, em serviços cobrados por uso, pode aumentar o custo.

Selecione apenas os trechos relevantes e resuma o histórico quando possível. Se a tarefa depende de um documento completo, porém, não corte informações essenciais só para reduzir o volume.

3. Repetir a mesma instrução várias vezes

Reformular o pedido sem explicar o que deu errado pode produzir variações do mesmo resultado. Ao tentar uma segunda versão, aponte o problema: “O texto ficou formal demais. Mantenha os argumentos, mas use frases mais naturais”.

Uma correção específica ajuda a orientar a próxima resposta e evita tentativas sem direção.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

4. Pedir tudo de uma vez

Solicitar pesquisa, análise, planejamento, redação e revisão em um único comando pode gerar uma resposta extensa e difícil de conferir. Dividir tarefas complexas em etapas permite validar as informações antes de avançar.

5. Usar a IA para tarefas que dispensam IA

Nem toda dúvida exige uma conversa longa. Uma conta simples, uma informação já disponível em um documento ou uma alteração pontual pode ser resolvida diretamente.

Escolher a ferramenta adequada evita esforço desnecessário e libera a IA para tarefas em que ela realmente agrega valor.

6. Ignorar o histórico da conversa

Abrir um novo chat para cada ajuste pode eliminar contexto útil. Por outro lado, manter uma conversa interminável acumula mensagens que talvez já não sejam relevantes.

O ideal é continuar quando o histórico ajuda e iniciar outra conversa quando o objetivo mudar.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

7. Aceitar a resposta sem conferir

Uma resposta bem escrita não é necessariamente correta. Se houver erros, informações inventadas ou conclusões frágeis, o retrabalho pode custar mais do que a economia inicial. Confira dados, fontes e cálculos, principalmente em tarefas profissionais.

Como gastar menos tokens sem perder qualidade

Tokens não correspondem exatamente a palavras: sua quantidade depende do idioma, da estrutura e do conteúdo processado.

Em serviços cobrados por volume, tanto a entrada quanto a saída podem influenciar o custo, conforme as regras do fornecedor.

Para trabalhar melhor, defina o resultado esperado, forneça contexto relevante, estabeleça limites de tamanho e peça esclarecimentos quando faltarem informações.

O objetivo não é escrever o menor prompt possível, mas obter uma resposta útil com menos tentativas e menos retrabalho.