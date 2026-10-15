Empresas podem trocar softwares caros por soluções próprias de IA; entenda a tendência

Pagar uma assinatura mensal por um software que oferece dezenas de funções, embora a equipe use apenas três, é uma situação comum em empresas.

Quando várias áreas acumulam serviços desse tipo, os custos crescem e os processos nem sempre se encaixam nas necessidades do negócio.

Com ferramentas de inteligência artificial capazes de gerar código a partir de instruções em linguagem natural, empresas conseguem desenvolver aplicações internas para tarefas específicas.

A possibilidade reacende uma discussão no mercado de tecnologia: até que ponto vale continuar comprando um programa pronto quando é possível construir uma alternativa própria?

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Por que desenvolver softwares próprios ficou mais acessível

Ferramentas de programação assistida por IA ajudam a criar trechos de código, montar interfaces, identificar erros e acelerar testes.

Com isso, profissionais experientes conseguem desenvolver protótipos em menos tempo, enquanto equipes de negócio podem participar da definição das funcionalidades sem precisar escrever cada linha de código.

Uma empresa que utiliza um sistema genérico para organizar solicitações internas, por exemplo, pode criar uma aplicação adaptada ao próprio fluxo de trabalho.

O programa pode reunir informações, automatizar etapas e oferecer apenas os recursos necessários à operação.

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Quando a economia compensa?

O principal atrativo está na possibilidade de reduzir assinaturas e adaptar ferramentas às necessidades reais da equipe.

A conta, porém, não termina no desenvolvimento. É preciso considerar infraestrutura, segurança, manutenção, atualizações, suporte e o tempo dos profissionais envolvidos.

Uma aplicação criada rapidamente pode se tornar cara se depender de correções frequentes ou se deixar de funcionar após mudanças em outros sistemas.

Softwares comerciais ainda oferecem vantagens importantes, como suporte especializado, atualizações regulares e recursos testados em diferentes ambientes.

Para funções essenciais ao negócio, esses benefícios podem justificar o custo da assinatura.

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O papel da IA na criação de soluções internas

Em maio de 2026, a Anthropic anunciou uma iniciativa com investidores e parceiros para criar uma empresa de serviços de IA voltada a organizações de médio porte.

O projeto prevê desenvolver soluções personalizadas para operações empresariais, mostrando o interesse crescente por aplicações adaptadas a cada negócio.

A decisão de construir ou contratar uma ferramenta depende de fatores como complexidade, orçamento, riscos e capacidade de manutenção.

Como o Pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME Saint Paul pode ajudar

Profissionais que desejam explorar essas possibilidades podem começar conhecendo ferramentas e aplicações práticas de IA. O Pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME Saint Paul é voltado a quem já utiliza esses recursos em nível básico e quer incorporá-los de forma mais estratégica à carreira.

O programa reúne quatro aulas práticas on-line, três gravadas e uma ao vivo, com conteúdo sobre cerca de 20 ferramentas, incluindo ChatGPT, Claude, NotebookLM e Manus. Entre os temas estão pesquisa autônoma, análise de documentos e criação de agentes personalizados.

Ao concluir o treinamento, o participante recebe certificado de conclusão e 30 dias de acesso ao Inner AI Pro, plataforma paga com mais de 50 ferramentas de IA. O valor é de R$ 37.

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