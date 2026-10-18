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Prompt engineering para iniciantes: 15 prompts que resolvem problemas reais

Aprender a dar instruções claras à inteligência artificial pode melhorar desde a organização da rotina até a produção de textos e a análise de informações

Prompts claros ajudam a orientar a inteligência artificial para tarefas específicas (Magnific/Reprodução)

Prompts claros ajudam a orientar a inteligência artificial para tarefas específicas (Magnific/Reprodução)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 07h04.

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Pedir à inteligência artificial que escreva um e-mail é simples. Conseguir uma mensagem adequada ao destinatário, com o tom certo e sem informações inventadas exige um pouco mais de orientação.

É nesse ponto que entra o prompt engineering, prática de elaborar instruções para obter respostas mais úteis de ferramentas de IA.

Não é necessário dominar programação para começar. Em geral, bons comandos deixam claro o objetivo, fornecem contexto, especificam o formato da resposta e indicam restrições importantes.

A partir dessa lógica, é possível adaptar prompts a tarefas comuns de estudo e trabalho.

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Como escrever um prompt melhor

Um comando vago costuma deixar muitas decisões a cargo da ferramenta. Se você quer fazer um planejamento, por exemplo, informe o objetivo, o prazo disponível e os recursos existentes ao seu prompt.

Uma estrutura simples reúne quatro elementos: tarefa, contexto, formato e critérios.

Nem todo pedido precisa incluir os quatro, mas acrescentar detalhes relevantes reduz ambiguidades. Se a resposta envolver fatos importantes, vale solicitar que a IA sinalize incertezas e não invente informações.

 

15 prompts para usar no dia a dia

 

Os exemplos abaixo podem ser copiados e adaptados. Substitua as informações entre colchetes pelos seus dados.

Para organizar a rotina

  1. Planejar a semana: “Monte um planejamento semanal para [objetivo], considerando [horários disponíveis], [compromissos fixos] e [prioridades]. Organize as tarefas por dia e reserve tempo para imprevistos.”
  2. Definir prioridades: “Analise esta lista de tarefas: [lista]. Classifique cada item por urgência e importância, explique a ordem sugerida e indique o que pode ser adiado.”
  3. Preparar uma reunião: “Crie uma pauta de 30 minutos para uma reunião sobre [assunto]. Inclua objetivos, tópicos, perguntas para discussão e decisões que precisam ser tomadas.”

 

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Para escrever e se comunicar

  1. Redigir um e-mail: “Escreva um e-mail para [destinatário] com o objetivo de [objetivo]. Use tom [tom desejado], seja direto e termine com uma chamada para ação. Não invente informações.”
  2. Melhorar um texto: “Revise o texto a seguir para melhorar clareza, gramática e fluidez. Preserve meu estilo e minhas ideias. Explique as principais alterações: [texto].”
  3. Adaptar uma mensagem: “Reescreva esta mensagem para [público], mantendo a informação principal, mas usando linguagem [formal, acessível ou descontraída]: [texto].”
  4. Criar conteúdo para redes sociais: “Produza cinco ideias de publicações sobre [tema] para [público]. Para cada uma, sugira um título, uma abordagem e uma chamada para ação. Evite repetir os mesmos argumentos.”

Para estudar e aprender

  1. Entender um conceito: “Explique [conceito] para alguém que está começando. Use um exemplo prático, defina os termos técnicos e termine com três perguntas para testar a compreensão.”
  2. Montar um plano de estudos: “Crie um plano de estudos de [período] para aprender [assunto], considerando [tempo diário] e meu nível atual [nível]. Distribua teoria, exercícios e revisões.”
  3. Praticar uma entrevista: “Simule uma entrevista para a vaga de [cargo]. Faça uma pergunta por vez, espere minha resposta e depois ofereça feedback específico e sugestões de melhoria.”

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Para analisar informações e resolver problemas

  1. Resumir um documento: “Resuma o material abaixo em tópicos. Separe ideias principais, dados, conclusões e dúvidas em aberto. Não acrescente informações que não estejam no texto: [conteúdo].”
  2. Comparar alternativas: “Compare [opção A] e [opção B] para o objetivo [objetivo]. Organize vantagens, desvantagens, custos e riscos em uma tabela. Indique quais informações faltam para decidir.”
  3. Interpretar dados: “Analise esta tabela [dados]. Identifique tendências, diferenças e possíveis anomalias. Diferencie observações dos dados de hipóteses e não atribua causas sem evidências.”
  4. Investigar um problema: “Ajude a identificar possíveis causas de [problema]. Liste hipóteses, evidências que sustentariam cada uma e testes simples para verificar as possibilidades. Não trate suposições como fatos.”
  5. Planejar um projeto: “Monte um plano para [projeto], com etapas, prazos, recursos necessários, riscos e critérios de sucesso. Considere [restrições] e sinalize os pontos que dependem de confirmação.”

 

Como avaliar as respostas da IA

Um prompt bem escrito melhora a orientação dada à ferramenta, mas não garante uma resposta correta. Informações factuais, cálculos, referências e recomendações importantes precisam ser conferidos antes do uso.

Outra prática útil é refinar o pedido após a primeira resposta. Você pode solicitar exemplos mais concretos, apontar o que ficou genérico ou pedir uma versão mais curta.

O processo funciona como uma conversa de ajustes, e não como uma tentativa de acertar tudo na primeira mensagem.

Com o tempo, guardar os comandos que funcionam e adaptá-los a situações recorrentes pode economizar trabalho.

O objetivo do prompt engineering é tornar a interação com a IA mais clara, verificável e adequada à tarefa.

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