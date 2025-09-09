Google lança modo IA em português para buscas no Brasil

Tecnologia

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07h07.

O Google lançou oficialmente o Modo IA em português para buscas no Brasil, disponível desde segunda-feira 8, no site e no aplicativo da empresa para Android e iOS.

A ferramenta mostra uma evolução na busca tradicional, incorporando inteligência artificial para gerar respostas detalhadas e resumidas, para integrar informações de diversas fontes em um único texto.

Como funciona o modo IA?

O Modo IA é alimentado pelo modelo Gemini 2.5 do Google e utiliza a técnica de “desdobramento de perguntas”.

Esse método permite dividir consultas complexas em várias partes, realizando buscas simultâneas para proporcionar respostas mais profundas e precisas.

Além de texto, o recurso também suporta buscas multimodais, como por voz, imagem (via câmera ou upload) e som, ampliando as formas de interação dos usuários.

Informações e links na resposta

As respostas geradas pelo Modo IA incluem links inseridos no texto e na lateral da tela, que permitem que o usuário explore as fontes originais para obter mais informações.

Caso não seja possível garantir a alta confiabilidade da resposta, a busca tradicional é exibida.

Expansão do AI Overview e impacto no Google

Essa funcionalidade é uma expansão do AI Overview, que já gera resumos com IA em partes da página de pesquisa desde 2023, e que conta com 2 bilhões de usuários mensais.

O Modo IA está sendo liberado de forma gradual para todos os usuários no Brasil, com a expectativa de que a disponibilidade total aconteça nas próximas semanas.

