OpenAI alcança 1 milhão usuários corporativos de ChatGPT

A OpenAI anunciou que ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários pagos para as versões corporativas do ChatGPT. Esse número inclui os inscritos nos serviços ChatGPT Team e Enterprise, voltados para empresas, além dos usuários da versão educacional, ChatGPT Edu, direcionada a universidades.

Em abril deste ano, a OpenAI já havia registrado 600 mil usuários corporativos, antes do lançamento do ChatGPT Edu em maio. O crescimento expressivo reflete o aumento na demanda por soluções de IA generativa no ambiente de negócios, mesmo com a presença de concorrentes fortes no mercado.

A versão Enterprise, lançada há um ano, trouxe funcionalidades extras e maior privacidade, buscando aumentar a receita e compensar os altos custos de desenvolvimento de produtos de IA.

No entanto, ainda não está claro quantas novas empresas aderiram ao serviço. Universidades, por exemplo, podem adquirir um número maior de contas em comparação a pequenas startups. A OpenAI não revelou a média de usuários pagos por empresa.

A maior parte dos usuários corporativos da OpenAI está nos Estados Unidos, com quase metade dos clientes empresariais localizados no país. Fora do território americano, as empresas da Alemanha, Japão e Reino Unido estão entre as que mais utilizam o ChatGPT.

Concorrência crescente

Nos últimos meses, diversos competidores lançaram serviços semelhantes, tentando capitalizar o crescente interesse de empresas por soluções de inteligência artificial. Mesmo assim, a OpenAI se destaca, pois a adoção de suas soluções parece estar em rápida expansão.