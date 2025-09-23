Demanda por profissionais de IA cresce 21% ao ano e impulsiona salários

Com a rápida expansão da inteligência artificial generativa, a falta de profissionais qualificados virou um obstáculo global. Pesquisa da Bain & Company mostra que 44% dos líderes empresariais em países como EUA, Alemanha, Índia, Reino Unido e Austrália já enfrentam atrasos na adoção da tecnologia por falta de expertise interna.

Desde 2019, a demanda por profissionais com habilidades em inteligência artificial cresce 21% ao ano, segundo a empresa. A consultoria projeta que a escassez global de talentos deve persistir pelos próximos dois anos, com maior pressão sobre funções técnicas como ciência e engenharia de dados, desenvolvimento de modelos de machine learning e, mais recentemente, IA generativa.

No Brasil, a situação também se agravou. Outro levantamento da consultoria, com 5,2 mil profissionais do setor de tecnologia, aponta que 39% dos executivos relatam o mesmo problema em 2025, ante 25% no ano anterior.

Segundo Lucas Brossi, sócio da Bain e líder de IA na América do Sul, em entrevista para a Forbes, a escassez de talentos ameaça a competitividade em um momento em que projetos de inteligência artificial se tornaram prioridade para empresas em todo o mundo.

Nesse sentido, a especialização tem ajudado profissionais a se diferenciarem no mercado.

Competitividade no mercado de trabalho

“Há uma grande oportunidade em estruturar esse treinamento para aumentar produtividade e retenção”, afirma Brossi.

A escassez de profissionais de IA já influencia estratégias de gestão de pessoas. Nos Estados Unidos, a consultoria espera que a demanda deve superar 1,3 milhão de vagas nos próximos dois anos, enquanto a oferta ficará abaixo de 645 mil profissionais, segundo a Bain.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga