Inteligência Artificial

Três dicas para melhorar seus textos no ChatGPT

Pequenas mudanças no prompt elevam qualidade, clareza e impacto do conteúdo gerado por IA

chatgpt (SOPA Images/Getty Images)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 21 de abril de 2026 às 05h00.

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A popularização do ChatGPT mudou a forma como profissionais escrevem — de e-mails a relatórios estratégicos. Mas, na prática, o que separa um texto genérico de um conteúdo realmente relevante ainda está na forma como a ferramenta é utilizada.

Não é uma questão de tecnologia, mas de método. Estudos recentes da Stanford University e do MIT indicam que a qualidade das respostas de modelos de linguagem depende diretamente da clareza e do contexto fornecidos pelo usuário.

Em outras palavras: bons resultados não vêm apenas da IA, mas da inteligência de quem a comanda.

Nesse cenário, dominar a escrita de prompts se tornou uma habilidade essencial para quem busca produtividade e precisão no trabalho. Confira, a seguir, três dicas que vão te ajudar a dar comandos melhores para a IA.

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1. Clareza não é detalhe — é estratégia

O erro mais comum ao usar o ChatGPT é pedir algo genérico. Quando o comando é vago, a resposta tende a seguir o mesmo caminho.

Segundo análises da OpenAI, prompts com instruções específicas — incluindo objetivo, público-alvo e formato — aumentam significativamente a qualidade das respostas. Em vez de “escreva um texto sobre marketing”, um pedido mais eficaz seria: 

“Escreva um artigo de 800 palavras sobre tendências de marketing digital para executivos, com dados recentes”.

2. Contexto é o que transforma respostas em conteúdo útil

Outro fator crítico é o contexto. Modelos de linguagem funcionam melhor quando recebem informações adicionais que delimitam o cenário.

Pesquisas publicadas pela Harvard Business Review mostram que profissionais que fornecem contexto — como setor, tom desejado e canal de publicação — conseguem resultados mais próximos de conteúdos prontos para uso, reduzindo retrabalho.

Isso inclui detalhes como quem vai ler, qual o objetivo do texto e onde ele será publicado.

3. Iterar é parte do processo — não um erro

Um dos mitos mais comuns é esperar que o primeiro resultado seja o ideal. Na prática, o uso eficiente do ChatGPT envolve refinamento.

A própria OpenAI recomenda o uso de interações sequenciais para melhorar respostas — ajustando instruções, pedindo revisões ou aprofundamentos. Esse processo, conhecido como prompt chaining, é hoje uma das práticas mais adotadas por usuários avançados.

É esse ciclo de ajuste que transforma uma boa resposta em um conteúdo realmente estratégico.

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