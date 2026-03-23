ChatGPT recebe 1 milhão de perguntas semanais sobre notícias locais, diz OpenAI

A forma como as pessoas buscam informação está mudando — e a inteligência artificial começa a fazer parte desse processo.

Segundo um relatório da OpenAI, o ChatGPT conta com mais de 800 milhões de usuários ativos semanais e recebe cerca de 1 milhão de perguntas por semana relacionadas a notícias locais.

O dado mostra como a IA já está sendo usada para entender o que acontece ao redor — de eventos comunitários a decisões políticas — e deixa claro a escala em que a tecnologia já opera.

A IA como nova porta de entrada para informação

As perguntas feitas pelos usuários envolvem temas comuns do dia a dia, como:

Acontecimentos locais

Serviços públicos

Política municipal

Eventos comunitários

Em momentos de crise, como eventos climáticos extremos, esse volume tende a crescer ainda mais, segundo a OpenAI.

Além disso, a empresa divulgou que o uso do ChatGPT é mais comum entre pessoas de 18 a 34 anos, e ele não se limita ao trabalho: atividades como entretenimento e apoio pessoal também vêm ganhando espaço.

IA e jornalismo: uma nova relação

A OpenAI também anunciou parcerias com veículos de mídia, como o Axios, para produção de newsletters locais.

A proposta é combinar inteligência artificial com trabalho jornalístico humano, especialmente em um cenário em que veículos locais enfrentam dificuldades financeiras.

Ainda longe de substituir fontes tradicionais

Apesar do crescimento, a IA ainda não é a principal fonte de informação para a maioria das pessoas.

Segundo estudo do Reuters Institute (2025), apenas 7% dos usuários em diferentes países utilizam chatbots de IA semanalmente para acompanhar notícias. Isso indica que o uso ainda está em fase de crescimento, mas já mostra sinais de mudança.