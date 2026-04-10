OpenAI diz a investidores que superou Anthropic em poder computacional

Investidores da OpenAI foram informados que a empresa conseguiu uma vantagem significativa contra a rival, Anthropic, pela abordagem agressiva em capacidade computacional. A estratégia de apostar antecipadamente em mais equipamentos de alto nível fez com que o crescimento fosse "rápido e consistente", comentou a empresa de inteligência artificial em um comunicado interno obtido pela Bloomberg.

Em 2025, a empresa triplicou a capacidade de maquinarias para uso em IA em comparação com o ano anterior, chegando a 1.9 gigawatts. Até 2030, a intenção é que ao menos 30 gigawatts estejam disponíveis para uso. "Mesmo no limite superior dessa faixa, nossa capacidade de expansão está significativamente à frente e continua crescendo", confirmou a empresa na nota.

A OpenAI ainda compartilha com investidores a previsão de que a Anthropic teria encerrado o ano passado com 1.4 gigawatts de capacidade computacional. Para a companhia dona do ChatGPT, a principal rival de mercado terá um aumento para 7 a 8 gigawatts em 2027. Indo além para provar o ponto comparativo, a nota referencia o autor Ben Thompson, escritor do blog Stratechery. Após o anúncio que a Anthropic lançará o modelo Claude Mythos Preview apenas para empresas de destaque no setor, ele sugeriu que a razão por trás pode estar relacionada à falta de equipamentos para torná-lo globalmente acessível. Aparentemente, a OpenAI concorda com tal afirmação.

"Essa lacuna é importante porque a capacidade computacional agora é uma limitação do produto", comentou a empresa sobre o momento competitivo que vivem as empresas de tecnologia. Apesar das afirmações da OpenAI, a Anthropic tem tentado acelerar o passo com parcerias feitas com as empresas Broadcom e Alphabet para ter 3.5 gigawatts disponíveis já no início de 2027.

Dois pontos de vista para mesmo objetivo

Não é somente em capacidade computacional que a OpenAI e a Anthropic travam embates. Ambas estão em estágios iniciais de processos de abertura de capital (IPO), visando ainda mais recursos financeiros para manutenção de serviços. Em outubro de 2025, a agência Reuters informou que a dona do ChatGPT estudava realizar um IPO avaliado em US$ 1 trilhão, o que poderia se tornar a maior abertura de capital da história. Ao mesmo tempo, a Anthropic estuda um IPO de US$ 60 bilhões; uma estratégia mais conservadora do que a rival, que quer garantir US$ 600 bilhões em investimento de infraestrutura até 2030.

Dario Amodei, CEO da Anthropic, deixa claro em diversas ocasiões que a empresa preza por cautela em momentos decisivos. O desencontro com o Departamento de Guerra dos Estados Unidos exemplificou que os líderes da companhia não compartilham o apetite das rivais por ascensão desenfreada em todos os momentos. Em nota, a OpenAI classificou a calma da dona do Claude Code como "subestimação da rapidez com que a demanda" por IA pode chegar.